Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarasında bulunduğu Hatay’ın kıyı kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan yağış, gece saatlerinde kent merkezinde etkisi hissettirdi. Şiddetli yağış trafikteki araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, yağışlı havanın gün boyu etkili olması bekleniyor.



"YAĞMUR 1 BUÇUK AYDAN BERİ YAĞIYOR VE BEREKETLİ YAĞDIĞI İÇİN BARAJLAR DOLDU"

Yağmur 1 buçuk aydan beri bereketli olarak yağdığını söyleyen Mehmet Ali, "Bu yıl maşallah iyi yağmur yağdı. Bu yıl su sıkıntısı olmayacak. Geçen yıl zor geçti. Geçen yıl ektiğimiz meyveler ve sebzeler hepsi kurudu. Bu yıl yağışların bol olması ulaşımı olumsuz etkileyebiliyor ama o da zamanla hal olur. Yağmur 1 buçuk aydan beri yağıyor ve bereketli yağdığı için barajlar doldu. Bu yaz mevsiminde susuzluk çekmeyeceğiz gibi görünüyor. Geçen yıl baya bir kuraklık vardı ve su seviyesi çok düşüktü. Kuraklık nedeniyle tarım ürünlerinde verim alamadık" ifadelerini kullandı.