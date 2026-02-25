Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Bodo/Glimt tarih yazarak Inter'i eledi.
Bodo Glimt, Inter karşısında tarih yazdı: Son 16'ya kaldılar
Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Inter Milan’ı 2-1 mağlup ederek toplamda 5-2’lik skorla tur atladı. Tarihinde ilk kez katıldığı Devler Ligi’nde çeyrek finale yükselen Norveç ekibi, Avrupa’da büyük bir sürprize imza attı.İbrahim Doğanoğlu
Norveç ekibi, turun ilk maçında Inter'i evinde 3-1 devirmişti.
Bodo, İtalya'da oynanan rövanş maçında Inter'i 2-1 devirerek tarihi bir başarıya imza attı.
Norveç ekibinin gollerini J. Hauge ve Evjen kaydederken Inter'in tek golünü Bastoni kaydetti.
Sakatlığı sebebiyle turun ilk maçında da forma giyemeyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, rövanş maçında da Inter'in kadrosunda yer almadı.
Hauge Tura Damga Vurdu
Bu karşılaşmada 1 gol, 1 asist kaydeden Hauge, geçtiğimiz maçta da takımının 2. golünü kaydetmişti.
Hauge, bir dönem Milan'da da forma giymişti.
Bodo/Glimt çeyrek final için Manchester City ya da Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek.
Bodo'nun son 16 turundaki muhtemel rakibi 27 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek kurada belli olacak.
Bodo, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi katılımında tarih yazmaya devam ediyor.