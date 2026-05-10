Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını yürüten polis ekipleri, bu amaçla Belen-İskenderun yolunda bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, ülkemizde geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 6 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

102 BİN 719 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI YAZILDI

Olayla ilgili olarak 1 organizatör gözaltına alındı. Araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden 102 bin 719 TL idari para cezası yazılarak, araçlar trafikten men edildi. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler gerekli incelemeler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatör ise işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.