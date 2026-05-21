Hatay’da jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 42 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-20 Mayıs tarihlerinde Altınözü ilçesine bağlı Kılıçtutan Mahallesi ile Yayladağı ilçesindeki Hisarcık Mahallesi’nde dron destekli takip ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlarda yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen 42 kaçak göçmen ile yabancı uyruklu 2 organizatör gözaltına alındı.

ORGANİZATÖRLERE ADLİ İŞLEM

Yakalanan şüpheliler hakkında “göçmen kaçakçılığı” suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaçak göçmenlerin ise jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği bildirildi.