Kaza, saat sabah saatlerinde Kırklareli Kavşağı'nda meydana geldi. Meriç ilçesinden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne hasta götüren S.A. yönetimindeki ambulans ile A.S.'nın kullandığı taksi kavşakta çarpıştı.

Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.