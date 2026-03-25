HBO'nun merakla beklenen yeni dizisi Harry Potter'un ilk fragmanını yayınladı.

Dizinin başrollerinde Dominic McLaughlin, Arabella Stanton ve Alastair Stout, Altın Üçlü'ye hayat veriyor. Her sezonun yedi kitaptan birini kapsaması tahmin ediliyor.

Succession yazarı Francesca Gardiner dizinin senaryosunu kaleme alırken yönetmen koltuğunda Game of Thrones'un da yönetmeni olan Mark Mylod oturuyor.

Albus Dumbledore rolünde usta oyuncu John Lithgow yer alırken Janet McTeer, Minerva McGonagall'ı; Nick Frost, Hagrid'i; Paapa Essiedu, Severus Snape'i canlandırıyor.

Dizinin 2027 yılında seyirciyle buluşması planlanıyor.