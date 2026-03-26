Ortadoğu’da gerilim tırmanırken, altı Arap ülkesi İran’a karşı ortak bir bildiri yayımladı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Ürdün’ün imzasını taşıyan açıklamada, İran ve desteklediği silahlı grupların bölgedeki faaliyetleri sert ifadelerle eleştirildi.

Bildiride, özellikle Irak topraklarından komşu ülkelere yönelik gerçekleştirilen saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı. İran yanlısı milislerin bu eylemlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği belirtildi.

Irak yönetimine de çağrıda bulunan ülkeler, kendi topraklarından gerçekleştirilen saldırıların engellenmesi için gerekli adımların atılmasını istedi.

51. MADDE VURGUSU

Ortak bildirinin en kritik bölümünde ise Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesine atıf yapıldı. Açıklamada, ülkelerin egemenliklerini ve güvenliklerini korumak amacıyla bireysel ve kolektif meşru müdafaa haklarını kullanabilecekleri ifade edildi.

Uzmanlara göre bu vurgu, olası bir askeri karşılık için hukuki zemin oluşturma anlamı taşıyor.

GERİLİM YÜKSELİYOR

Açıklamada ayrıca İran ve Hizbullah bağlantılı yapıların “uyuyan hücreler” aracılığıyla bölge güvenliğini tehdit ettiği ileri sürüldü.

Söz konusu bildiri, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın bölge ülkelerine yönelik sert açıklamalarının hemen ardından geldi. Kalibaf, olası bir müdahale durumunda bölgedeki kritik altyapıların hedef alınabileceğini söylemişti.

Uzmanlar, son gelişmelerin Körfez’de tansiyonu daha da yükselttiğini ve çatışmanın bölgesel bir boyuta taşınma riskini artırdığını belirtiyor.