OLAYLAR
1583 - İngiltere'nin Osmanlı topraklarındaki ilk Elçisi, William Harborne İstanbul'a ulaştı.
1636 - Hollanda'da Utrecht Üniversitesi kuruldu.
1812 - Venezuela'nın Karakas şehri, şiddetli bir depremle tahrip oldu.
1821 - Seyyid Ali Paşa, Sadrazamlıktan alınarak yerine Benderli Ali Paşa atandı.
1913 - Edirne, Bulgar ve Sırp kuvvetlerince teslim alındı.
1915 - I. Dünya Savaşı: Birinci Gazze Muharebesi gerçekleşti.
1917 - I. Dünya Savaşı: Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasında görev yapmak üzere Osmanlı 15. Kolordusu'nun teşkili.
1931 - Türkiye'de Ölçüler Kanunu'nun kabul edilmesiyle; okka, endaze gibi eski ölçülerin yerine gram, metre, litre gibi yeni ölçülerin kullanılması öngörüldü.
1934 - Birleşik Krallık'ta ilk kez motorlu taşıt kullanacaklara, şoförlük sınavından geçme zorunluluğu getirildi.
1942 - Naziler, Yahudileri Polonya'daki Auschwitz Kampı'na götürmeye başladı.
1971 - Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 12 Mart Muhtırası'yla istifa eden Süleyman Demirel'in yerine atanan Nihat Erim'in kabinesini onayladı.
1971 - İstanbul'da iki kıta birleşti. Boğaz Köprüsü'nün 57'nci ünitesinin de yerine konulmasıyla kentin, Asya ve Avrupa yakaları birbirine bağlandı.
1971 - Doğu Pakistan, Bangladeş'in oluşumuna yönelik olarak Pakistan'dan bağımsızlığını ilan etti.
1979 - Enver Sedat, Menahem Begin ve Jimmy Carter, Washington'da İsrail-Mısır Barış Antlaşmasını imzaladılar.
1995 - Şengen Antlaşması yürürlüğe girdi.
1996 - Uluslararası Para Fonu, Rusya'ya 10.2 milyar USD kredi verilmesini onayladı.
1999 - Melissa virüsü, tüm dünyada e-posta sistemlerini etkiledi.
1999 - Michigan'da bir Mahkeme Jürisi, Dr. Jack Kevorkian'ı ölümcül bir hastayı iğne yaparak öldürmekten (ötanazi) suçlu buldu.
2000 - Rusya'da yapılan seçimler sonucunda, Vladimir Putin Başkan oldu.
2002 - TBMM Genel Kurulunda, AB'ye uyum çerçevesinde hazırlanan ve sekiz yasada değişiklik yapan dokuz maddelik yasa tasarısı kabul edildi.
2002 - İsrail'de Uluslararası Geçici Mevcudiyet'e ait araca düzenlenen saldırıda, Türk Binbaşı Cengiz Toytunç öldü, Yüzbaşı Hüseyin Özarslan yaralandı.
2005 - Doctor Who dizisinin günümüz serisi, BBC Kanalında yayına girdi.
2006 - İskoçya'da kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı.
DOĞUMLAR
391 - Sivaslı Petrus, Sebaste (Sivas) episkoposu (d. 340)
1516 - Conrad Gesner, İsviçreli doğa bilimci (ö. 1565)
1805 - Şirali Müslümov, Azeri çiftçi, dünyanın en yaşlı insanı olduğu iddia edilmekte (ö. 1973)
1832 - Michel Bréal, Fransız filolog (ö. 1915)
1834 - Hermann Wilhelm Vogel, Alman fotokimyacı ve fotoğrafçı (ö. 1898)
1840 - George Smith, İngiliz Asurolog ve arkeolog (ö. 1876)
1849 - Armand Peugeot, Fransız sanayici (ö. 1915)
1850 - Edward Bellamy, Amerikalı sosyalist yazar (ö. 1898)
1853 - Hugo Rheinhold, Alman heykeltıraş (ö. 1900)
1854 - Harry Furniss, İngiliz sanatçı ve illüstratör (ö. 1925)
1859 - Adolf Hurwitz, Alman matematikçi (ö. 1919)
1868 - I. Fuad (Ahmed Fuad Paşa), Mısır kralı (ö. 1936)
1871 - Rauf Yekta, Türk müzisyen, müzikolog ve besteci (ö. 1935)
1874 - Robert Frost, Amerikalı şair (ö. 1963)
1875 - Aleksey Uhtomskiy, Rus devrimci ve Sosyalist Devrimci Parti önderlerinden (ö. 1905)
1876 - Wilhelm, Arnavutluk prensi (ö. 1945)
1875 - Syngman Rhee, Güney Kore'nin ilk Cumhurbaşkanı (ö. 1965)
1880 - Alfred A. Cohn, Amerikalı yazar, gazeteci ve gazete editörü, polis komiseri (ö. 1951)
1892 - Filippo Del Giudice, İtalyan film yapımcısı (ö. 1963)
1893 - Palmiro Togliatti, İtalyan politikacı (ö. 1964)
1893 - James Bryant Conant, Amerikalı kimyager (ö. 1978)
1895 - Jimmy McMullan, İskoç eski millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 1964)
1898 - Rudolf Dassler, Puma'nın kurucusu (ö. 1974)
1904 - Joseph Campbell, Amerikalı yazar ve mitoloji uzmanı (ö. 1987)
1911 - Tennessee Williams, Amerikalı oyun yazarı ve Pulitzer Ödülü sahibi (ö. 1983)
1913 - Paul Erdös, Macar matematikçi (ö. 1996)
1913 - Zehra Bilir, Türk türkücü (ö. 2007)
1919 - Tevhit Bilge, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 1987)
1924 - Bülent Oran, Türk sinema oyuncusu ve senarist (ö. 2004)
1925 - Pierre Boulez, Fransız besteci, koro şefi, yazar ve piyanist (ö. 2016)
1929 - Natalino Pescarolo, İtalyan Katolik Piskopos (ö. 2015)
1931 - Leonard Nimoy, Amerikalı oyuncu, yönetmen, müzisyen ve fotoğrafçı (ö. 2015)
1932 - Stefan Wigger, Alman oyuncu (ö. 2013)
1933 - Tinto Brass, İtalyan yönetmen
1934 - Alan Arkin, Amerikalı aktör, yönetmen, müzisyen ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2023)
1935 - Erdal Öz, Türk yazar (ö. 2006)
1935 - Mahmud Abbas, Filistinli politikacı
1938 - Anthony Leggett, İngiliz fizikçi ve profesör (ö. 2026)
1939 - Étienne Draber, Fransız oyuncu (ö. 2021)
1940 - James Caan, Amerikalı oyuncu (ö. 2022)
1940 - Nancy Pelosi, Amerikalı politikacı
1941 - Richard Dawkins, İngiliz biyolog
1942 - Ayşegül Devrim, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2009)
1942 - Erica Jong, Amerikalı şair, roman yazarı, öğretmen
1943 - Mustafa Kalemli, Türk politikacı
1943 - Bob Woodward, Amerikalı araştırmacı gazeteci ve makale yazarı
1944 - Diana Ross, Amerikalı şarkıcı, müzik yapımcısı ve oyuncu
1945 - Paul Bérenger, Mauritiuslu siyasetçi
1946 - Johnny Crawford, Amerikalı aktör, şarkıcı, müzisyen ve bando şefi (ö. 2021)
1946 - Alain Madelin, Fransız siyasetçi
1947 - Subhash Kak, Hint asıllı İngiliz şair ve oyun yazarı
1948 - Steven Tyler, Amerikalı şarkıcı, bestekâr, söz yazarı ve multi-enstrümantalist
1948 - Ayumi Ishida, Japon sinema oyuncusu ve şarkıcı (ö. 2025)
1949 - Bärbel Dieckmann, Alman politikacı
1949 - Patrick Süskind, Alman yazar
1950 - Martin Short, Amerikalı oyuncu, senarist, program sunucusu, yapımcı ve komedyen
1950 - Alan Silvestri, Amerikalı film-dizi müziği bestecisi ve orkestra şefi
1951 - Carl Wieman, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülünü sahibi
1952 - Didier Pironi, Fransız eski Formula 1 pilotu (ö. 1987)
1953 - Elaine Chao, Amerikalı siyasetçi
1954 - Savaş Ay, Türk gazeteci ve muhabir (ö. 2013)
1956 - Park Won-Soon, Güney Koreli siyasetçi, hukukçu ve aktivist
1957 - Shirin Neshat, İranlı çağdaş sanatçıdır
1958 - Elio de Angelis, İtalyan yarış pilotu (ö. 1986)
1960 - Jennifer Grey, Amerikalı oyuncudur
1962 - Falko Götz, Alman futbol adamı
1962 - John Stockton, Amerikalı eski basketbol oyuncusudur
1968 - Kenny Chesney, Amerikalı country şarkıcı-söz yazarı
1968 - James Iha, Japon asıllı Amerikalı rock müzisyeni
1969 - Mahsun Kırmızıgül, Türk şarkıcı
1969 - Murat Garipağaoğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
1970 - Paul Bosvelt, eski Hollandalı futbolcudur
1970 - Martin McDonagh, İrlandalı çağdaş oyun yazarı, film yönetmeni ve senarist
1972 - Leslie Mann, Amerikalı aktris
1973 - Larry Page, Amerikalı iş insanı
1975 - Cyril Mennegun, Fransız film yönetmeni ve senarist
1976 - Amy Smart, Amerikalı oyuncu ve manken
1976 - Nurgül Yeşilçay, Türk sinema oyuncusu
1977 - Kevin Davies, İngiliz eski millî futbolcudur
1978 - Sandra Romain, Rumen porno yıldızı
1979 - Pierre Wome, Kamerunlu eski futbolcudur
1982 - Mikel Arteta, İspanyol eski milli futbolcudur
1982 - Andreas Hinkel, Alman futbolcu
1982 - Jay Sean, İngiliz müzisyen
1983 - Roman Bednář, Çek millî futbolcudur
1985 - Jonathan Groff, Amerikan oyuncu ve şarkıcı
1985 - Keira Knightley, İngiliz sinema oyuncusu
1986 - Rüzgar Erkoçlar, Türk oyuncu
1986 - Emma Laine, Fin profesyonel tenisçi
1987 - Steven Fletcher, İskoçyalı futbolcudur
1988 - Barış Hersek, Türk basketbolcu
1989 - Simon Kjær, Danimarkalı millî futbolcudur
1990 - Ahzee, Amerikalı müzisyen
1990 - Patrick Ekeng, Kamerunlu millî futbolcudur (ö. 2016)
1990 - Xiumin, Güney Koreli şarkıcı
1990 - Choi Woo-shik, Güney Koreli-Kanadalı oyuncu
1992 - Nina Agdal, Danimarkalı manken
1992 - Stoffel Vandoorne, Belçikalı Formula 1 pilotudur
1994 - Ali Osman Antepli, Türk futbolcu
1995 - Bilal Başacıkoğlu, Hollanda doğumlu Türk futbolcu
1999 - Anel Ahmedhodžić, Bosnalı millî futbolcu
2001 - Benoit Badiashile, Fransız millî futbolcu
2002 - Said İsmaili, İranlı güreşçi
2003 - Bhad Bhabie, Amerikalı bir rapçi
ÖLÜMLER
903 - Sugawara no Michizane, Heian dönemi Japon bilgin, şair ve siyasetçi (d. 845)
922 - Hallac-ı Mansur, İranlı sûfî ve yazar (d. 858)
1211 - I. Sancho, 6 Aralık 1185 ile 26 Mart 1211 tarihleri arasında hüküm süren Portekiz kralı (d. 1154)
1350 - XI. Alfonso, Kastilya ve Leon Kralı (d. 1311)
1797 - James Hutton, İskoç hekim, jeolog, doğa tarihçisi, kimya imalatçısı ve deneysel ziraatçi (d. 1726)
1814 - Joseph-Ignace Guillotin, Fransız doktor (d. 1738)
1827 - Ludwig van Beethoven, Alman besteci (d. 1770)
1864 - Jan Bake, Hollandalı dil bilimci (d. 1787)
1882 - Thomas Hill Green, İngiliz filozof (d. 1836)
1892 - Walt Whitman, Amerikalı şair (d. 1819)
1902 - Cecil Rhodes, İngiliz siyasetçi ve iş insanı (d. 1853)
1922 - Alfred Blaschko, Alman dermatolojist (d. 1858)
1923 - Sarah Bernhardt, Fransız tiyatro sanatçısı (d. 1884)
1926 - Konstantin Fehrenbach, Alman devlet adamı (d. 1852)
1945 - David Lloyd George, İngiliz politikacı (d. 1863)
1949 - Albert William Stevens, Amerikalı asker, baloncu ve ilk hava fotoğrafçılarından (d. 1889)
1957 - Édouard Herriot, Fransız siyasetçi (d. 1872)
1957 - Max Ophüls, Alman asıllı Fransız sinema yönetmeni ve yazar (d. 1902)
1959 - Raymond Chandler, Amerikalı yazar (d. 1888)
1959 - Suavi Tedü, Türk oyuncu, yönetmen ve senarist (d. 1915)
1969 - John Kennedy Toole, Amerikalı yazar (d. 1937)
1973 - Noël Coward, İngiliz aktör, yazar ve besteci (d.1899)
1984 - Ahmed Sékou Touré, Gine Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı (d. 1922)
1987 - Mahmut Cuda, Türk ressam (d. 1904)
1993 - Tevfik Behramov, Azeri futbolcu ve yan hakem (d. 1925)
1995 - Belgin Doruk, Türk sinema sanatçısı (d. 1936)
1995 - Eazy-E, Amerikalı Hip-Hop rap sanatçısı (d. 1964)
1997 - Turhan Dilligil, Türk siyasetçi, gazeteci ve yazar (d. 1919)
2005 - James Callaghan, İngiliz politikacı (d. 1912)
2005 - Murat Çobanoğlu, Türk halk ozanı (d. 1940)
2009 - Arne Bendiksen, Norveçli besteci ve şarkıcı (d. 1926)
2011 - Zühtü Bayar, Türk şâir ve yazar (d. 1943)
2013 - Don Payne, Amerikalı yazar ve yapımcı (d. 1964)
2015 - Tomas Tranströmer, İsveçli şair, psikolog, çevirmen ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1931)
2016 - Raúl Cárdenas, Meksikalı futbolcu ve teknik direktör (d. 1928)
2016 - Norm Hadley, Kanadalı rugby oyuncusu (d. 1964)
2016 - İgor Paşkeviç, Rus buz patencisi ve çalıştırıcısı (d. 1971)
2017 - Darlene Cates, Amerikalı oyuncu (d. 1947)
2017 - Mai Dantsig, Belaruslu ressam ve sanatçı (d. 1930)
2017 - Věra Špinarová, Çek şarkıcı (d. 1951)
2017 - Roger Wilkins, Amerikalı tarih profesörü ve gazeteci (d. 1932)
2017 - Mamadou Diop, Senegalli siyasetçi (d. 1936)
2019 - Ted Burgin, İngiliz eski profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1927)
2019 - Master Fatman, Danimarkalı Film yönetmeni, müzisyen, komedyen, şarkıcı, oyuncu ve DJ (d. 1965)
2019 - Ali Mema, eski Arnavut profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1943)
2020 - Bourbon-Parma Prensesi María Teresa, İspanyol kraliyet ailesinin en küçük kolunun üyesi (d. 1933)
2020 - Menggie Cobarrubia, Filipinli aktör (d. 1953)
2020 - Ito Curata, Filipinli moda tasarımcısı (d. 1959)
2020 - Michel Hidalgo, Fransız eski futbolcu (d. 1933)
2020 - Olle Holmquist, İsveçli tromboncu (d.1936)
2020 - Naomi Munakata, Japon-Brezilyalı şef ve sanat yönetmeni (d. 1955)
2020 - Luigi Roni, İtalyan opera sanatçısı (d. 1942)
2020 - Michael Sorkin, Amerikalı mimar, yazar ve eğitimci (d. 1948)
2020 - Hamish Wilson, İskoç aktör (d. 1942)
2020 - Jon Wynne-Tyson, İngiliz yazar ve yayıncı (d. 1924)
2020 - Daniel Yuste, İspanyol bisikletçi (d. 1944)
2021 - Cornelia Catangă, Rumen şarkıcı (d. 1958)
2021 - Azade Namdari, İranlı TV sunucusu ve aktris (d. 1984)
2022 - Bang Jun-seok, Güney Koreli film müziği bestecisi, yapımcı, söz yazarı ve müzik yönetmeni (d. 1970)
2022 - Gianni Cavina, İtalyan aktör (d. 1940)
2022 - Aimé Mignot, Fransız eski profesyonel futbolcu ve teknik direktördür (d. 1932)
2023 - Köksal Engür, Türk dizi ve tiyatro sanatçısı (d. 1946)
2025 - Aleksei Veselkin, Sovyet-Rus aktör, dublaj sanatçısı ve televizyon sunucusu (d. 1961)