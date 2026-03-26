OLAYLAR

1583 - İngiltere'nin Osmanlı topraklarındaki ilk Elçisi, William Harborne İstanbul'a ulaştı.

1636 - Hollanda'da Utrecht Üniversitesi kuruldu.

1812 - Venezuela'nın Karakas şehri, şiddetli bir depremle tahrip oldu.

1821 - Seyyid Ali Paşa, Sadrazamlıktan alınarak yerine Benderli Ali Paşa atandı.

1913 - Edirne, Bulgar ve Sırp kuvvetlerince teslim alındı.

1915 - I. Dünya Savaşı: Birinci Gazze Muharebesi gerçekleşti.

1917 - I. Dünya Savaşı: Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasında görev yapmak üzere Osmanlı 15. Kolordusu'nun teşkili.

1931 - Türkiye'de Ölçüler Kanunu'nun kabul edilmesiyle; okka, endaze gibi eski ölçülerin yerine gram, metre, litre gibi yeni ölçülerin kullanılması öngörüldü.

1934 - Birleşik Krallık'ta ilk kez motorlu taşıt kullanacaklara, şoförlük sınavından geçme zorunluluğu getirildi.

1942 - Naziler, Yahudileri Polonya'daki Auschwitz Kampı'na götürmeye başladı.

1971 - Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 12 Mart Muhtırası'yla istifa eden Süleyman Demirel'in yerine atanan Nihat Erim'in kabinesini onayladı.

1971 - İstanbul'da iki kıta birleşti. Boğaz Köprüsü'nün 57'nci ünitesinin de yerine konulmasıyla kentin, Asya ve Avrupa yakaları birbirine bağlandı.

1971 - Doğu Pakistan, Bangladeş'in oluşumuna yönelik olarak Pakistan'dan bağımsızlığını ilan etti.

1979 - Enver Sedat, Menahem Begin ve Jimmy Carter, Washington'da İsrail-Mısır Barış Antlaşmasını imzaladılar.

1995 - Şengen Antlaşması yürürlüğe girdi.

1996 - Uluslararası Para Fonu, Rusya'ya 10.2 milyar USD kredi verilmesini onayladı.

1999 - Melissa virüsü, tüm dünyada e-posta sistemlerini etkiledi.

1999 - Michigan'da bir Mahkeme Jürisi, Dr. Jack Kevorkian'ı ölümcül bir hastayı iğne yaparak öldürmekten (ötanazi) suçlu buldu.

2000 - Rusya'da yapılan seçimler sonucunda, Vladimir Putin Başkan oldu.

2002 - TBMM Genel Kurulunda, AB'ye uyum çerçevesinde hazırlanan ve sekiz yasada değişiklik yapan dokuz maddelik yasa tasarısı kabul edildi.

2002 - İsrail'de Uluslararası Geçici Mevcudiyet'e ait araca düzenlenen saldırıda, Türk Binbaşı Cengiz Toytunç öldü, Yüzbaşı Hüseyin Özarslan yaralandı.

2005 - Doctor Who dizisinin günümüz serisi, BBC Kanalında yayına girdi.

2006 - İskoçya'da kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı.

DOĞUMLAR

391 - Sivaslı Petrus, Sebaste (Sivas) episkoposu (d. 340)

1516 - Conrad Gesner, İsviçreli doğa bilimci (ö. 1565)

1805 - Şirali Müslümov, Azeri çiftçi, dünyanın en yaşlı insanı olduğu iddia edilmekte (ö. 1973)

1832 - Michel Bréal, Fransız filolog (ö. 1915)

1834 - Hermann Wilhelm Vogel, Alman fotokimyacı ve fotoğrafçı (ö. 1898)

1840 - George Smith, İngiliz Asurolog ve arkeolog (ö. 1876)

1849 - Armand Peugeot, Fransız sanayici (ö. 1915)

1850 - Edward Bellamy, Amerikalı sosyalist yazar (ö. 1898)

1853 - Hugo Rheinhold, Alman heykeltıraş (ö. 1900)

1854 - Harry Furniss, İngiliz sanatçı ve illüstratör (ö. 1925)

1859 - Adolf Hurwitz, Alman matematikçi (ö. 1919)

1868 - I. Fuad (Ahmed Fuad Paşa), Mısır kralı (ö. 1936)

1871 - Rauf Yekta, Türk müzisyen, müzikolog ve besteci (ö. 1935)

1874 - Robert Frost, Amerikalı şair (ö. 1963)

1875 - Aleksey Uhtomskiy, Rus devrimci ve Sosyalist Devrimci Parti önderlerinden (ö. 1905)

1876 - Wilhelm, Arnavutluk prensi (ö. 1945)

1875 - Syngman Rhee, Güney Kore'nin ilk Cumhurbaşkanı (ö. 1965)

1880 - Alfred A. Cohn, Amerikalı yazar, gazeteci ve gazete editörü, polis komiseri (ö. 1951)

1892 - Filippo Del Giudice, İtalyan film yapımcısı (ö. 1963)

1893 - Palmiro Togliatti, İtalyan politikacı (ö. 1964)

1893 - James Bryant Conant, Amerikalı kimyager (ö. 1978)

1895 - Jimmy McMullan, İskoç eski millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 1964)

1898 - Rudolf Dassler, Puma'nın kurucusu (ö. 1974)

1904 - Joseph Campbell, Amerikalı yazar ve mitoloji uzmanı (ö. 1987)

1911 - Tennessee Williams, Amerikalı oyun yazarı ve Pulitzer Ödülü sahibi (ö. 1983)

1913 - Paul Erdös, Macar matematikçi (ö. 1996)

1913 - Zehra Bilir, Türk türkücü (ö. 2007)

1919 - Tevhit Bilge, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı (ö. 1987)

1924 - Bülent Oran, Türk sinema oyuncusu ve senarist (ö. 2004)

1925 - Pierre Boulez, Fransız besteci, koro şefi, yazar ve piyanist (ö. 2016)

1929 - Natalino Pescarolo, İtalyan Katolik Piskopos (ö. 2015)

1931 - Leonard Nimoy, Amerikalı oyuncu, yönetmen, müzisyen ve fotoğrafçı (ö. 2015)

1932 - Stefan Wigger, Alman oyuncu (ö. 2013)

1933 - Tinto Brass, İtalyan yönetmen

1934 - Alan Arkin, Amerikalı aktör, yönetmen, müzisyen ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2023)

1935 - Erdal Öz, Türk yazar (ö. 2006)

1935 - Mahmud Abbas, Filistinli politikacı

1938 - Anthony Leggett, İngiliz fizikçi ve profesör (ö. 2026)

1939 - Étienne Draber, Fransız oyuncu (ö. 2021)

1940 - James Caan, Amerikalı oyuncu (ö. 2022)

1940 - Nancy Pelosi, Amerikalı politikacı

1941 - Richard Dawkins, İngiliz biyolog

1942 - Ayşegül Devrim, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2009)

1942 - Erica Jong, Amerikalı şair, roman yazarı, öğretmen

1943 - Mustafa Kalemli, Türk politikacı

1943 - Bob Woodward, Amerikalı araştırmacı gazeteci ve makale yazarı

1944 - Diana Ross, Amerikalı şarkıcı, müzik yapımcısı ve oyuncu

1945 - Paul Bérenger, Mauritiuslu siyasetçi

1946 - Johnny Crawford, Amerikalı aktör, şarkıcı, müzisyen ve bando şefi (ö. 2021)

1946 - Alain Madelin, Fransız siyasetçi

1947 - Subhash Kak, Hint asıllı İngiliz şair ve oyun yazarı

1948 - Steven Tyler, Amerikalı şarkıcı, bestekâr, söz yazarı ve multi-enstrümantalist

1948 - Ayumi Ishida, Japon sinema oyuncusu ve şarkıcı (ö. 2025)

1949 - Bärbel Dieckmann, Alman politikacı

1949 - Patrick Süskind, Alman yazar

1950 - Martin Short, Amerikalı oyuncu, senarist, program sunucusu, yapımcı ve komedyen

1950 - Alan Silvestri, Amerikalı film-dizi müziği bestecisi ve orkestra şefi

1951 - Carl Wieman, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülünü sahibi

1952 - Didier Pironi, Fransız eski Formula 1 pilotu (ö. 1987)

1953 - Elaine Chao, Amerikalı siyasetçi

1954 - Savaş Ay, Türk gazeteci ve muhabir (ö. 2013)

1956 - Park Won-Soon, Güney Koreli siyasetçi, hukukçu ve aktivist

1957 - Shirin Neshat, İranlı çağdaş sanatçıdır

1958 - Elio de Angelis, İtalyan yarış pilotu (ö. 1986)

1960 - Jennifer Grey, Amerikalı oyuncudur

1962 - Falko Götz, Alman futbol adamı

1962 - John Stockton, Amerikalı eski basketbol oyuncusudur

1968 - Kenny Chesney, Amerikalı country şarkıcı-söz yazarı

1968 - James Iha, Japon asıllı Amerikalı rock müzisyeni

1969 - Mahsun Kırmızıgül, Türk şarkıcı

1969 - Murat Garipağaoğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1970 - Paul Bosvelt, eski Hollandalı futbolcudur

1970 - Martin McDonagh, İrlandalı çağdaş oyun yazarı, film yönetmeni ve senarist

1972 - Leslie Mann, Amerikalı aktris

1973 - Larry Page, Amerikalı iş insanı

1975 - Cyril Mennegun, Fransız film yönetmeni ve senarist

1976 - Amy Smart, Amerikalı oyuncu ve manken

1976 - Nurgül Yeşilçay, Türk sinema oyuncusu

1977 - Kevin Davies, İngiliz eski millî futbolcudur

1978 - Sandra Romain, Rumen porno yıldızı

1979 - Pierre Wome, Kamerunlu eski futbolcudur

1982 - Mikel Arteta, İspanyol eski milli futbolcudur

1982 - Andreas Hinkel, Alman futbolcu

1982 - Jay Sean, İngiliz müzisyen

1983 - Roman Bednář, Çek millî futbolcudur

1985 - Jonathan Groff, Amerikan oyuncu ve şarkıcı

1985 - Keira Knightley, İngiliz sinema oyuncusu

1986 - Rüzgar Erkoçlar, Türk oyuncu

1986 - Emma Laine, Fin profesyonel tenisçi

1987 - Steven Fletcher, İskoçyalı futbolcudur

1988 - Barış Hersek, Türk basketbolcu

1989 - Simon Kjær, Danimarkalı millî futbolcudur

1990 - Ahzee, Amerikalı müzisyen

1990 - Patrick Ekeng, Kamerunlu millî futbolcudur (ö. 2016)

1990 - Xiumin, Güney Koreli şarkıcı

1990 - Choi Woo-shik, Güney Koreli-Kanadalı oyuncu

1992 - Nina Agdal, Danimarkalı manken

1992 - Stoffel Vandoorne, Belçikalı Formula 1 pilotudur

1994 - Ali Osman Antepli, Türk futbolcu

1995 - Bilal Başacıkoğlu, Hollanda doğumlu Türk futbolcu

1999 - Anel Ahmedhodžić, Bosnalı millî futbolcu

2001 - Benoit Badiashile, Fransız millî futbolcu

2002 - Said İsmaili, İranlı güreşçi

2003 - Bhad Bhabie, Amerikalı bir rapçi

ÖLÜMLER

903 - Sugawara no Michizane, Heian dönemi Japon bilgin, şair ve siyasetçi (d. 845)

922 - Hallac-ı Mansur, İranlı sûfî ve yazar (d. 858)

1211 - I. Sancho, 6 Aralık 1185 ile 26 Mart 1211 tarihleri arasında hüküm süren Portekiz kralı (d. 1154)

1350 - XI. Alfonso, Kastilya ve Leon Kralı (d. 1311)

1797 - James Hutton, İskoç hekim, jeolog, doğa tarihçisi, kimya imalatçısı ve deneysel ziraatçi (d. 1726)

1814 - Joseph-Ignace Guillotin, Fransız doktor (d. 1738)

1827 - Ludwig van Beethoven, Alman besteci (d. 1770)

1864 - Jan Bake, Hollandalı dil bilimci (d. 1787)

1882 - Thomas Hill Green, İngiliz filozof (d. 1836)

1892 - Walt Whitman, Amerikalı şair (d. 1819)

1902 - Cecil Rhodes, İngiliz siyasetçi ve iş insanı (d. 1853)

1922 - Alfred Blaschko, Alman dermatolojist (d. 1858)

1923 - Sarah Bernhardt, Fransız tiyatro sanatçısı (d. 1884)

1926 - Konstantin Fehrenbach, Alman devlet adamı (d. 1852)

1945 - David Lloyd George, İngiliz politikacı (d. 1863)

1949 - Albert William Stevens, Amerikalı asker, baloncu ve ilk hava fotoğrafçılarından (d. 1889)

1957 - Édouard Herriot, Fransız siyasetçi (d. 1872)

1957 - Max Ophüls, Alman asıllı Fransız sinema yönetmeni ve yazar (d. 1902)

1959 - Raymond Chandler, Amerikalı yazar (d. 1888)

1959 - Suavi Tedü, Türk oyuncu, yönetmen ve senarist (d. 1915)

1969 - John Kennedy Toole, Amerikalı yazar (d. 1937)

1973 - Noël Coward, İngiliz aktör, yazar ve besteci (d.1899)

1984 - Ahmed Sékou Touré, Gine Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı (d. 1922)

1987 - Mahmut Cuda, Türk ressam (d. 1904)

1993 - Tevfik Behramov, Azeri futbolcu ve yan hakem (d. 1925)

1995 - Belgin Doruk, Türk sinema sanatçısı (d. 1936)

1995 - Eazy-E, Amerikalı Hip-Hop rap sanatçısı (d. 1964)

1997 - Turhan Dilligil, Türk siyasetçi, gazeteci ve yazar (d. 1919)

2005 - James Callaghan, İngiliz politikacı (d. 1912)

2005 - Murat Çobanoğlu, Türk halk ozanı (d. 1940)

2009 - Arne Bendiksen, Norveçli besteci ve şarkıcı (d. 1926)

2011 - Zühtü Bayar, Türk şâir ve yazar (d. 1943)

2013 - Don Payne, Amerikalı yazar ve yapımcı (d. 1964)

2015 - Tomas Tranströmer, İsveçli şair, psikolog, çevirmen ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1931)

2016 - Raúl Cárdenas, Meksikalı futbolcu ve teknik direktör (d. 1928)

2016 - Norm Hadley, Kanadalı rugby oyuncusu (d. 1964)

2016 - İgor Paşkeviç, Rus buz patencisi ve çalıştırıcısı (d. 1971)

2017 - Darlene Cates, Amerikalı oyuncu (d. 1947)

2017 - Mai Dantsig, Belaruslu ressam ve sanatçı (d. 1930)

2017 - Věra Špinarová, Çek şarkıcı (d. 1951)

2017 - Roger Wilkins, Amerikalı tarih profesörü ve gazeteci (d. 1932)

2017 - Mamadou Diop, Senegalli siyasetçi (d. 1936)

2019 - Ted Burgin, İngiliz eski profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1927)

2019 - Master Fatman, Danimarkalı Film yönetmeni, müzisyen, komedyen, şarkıcı, oyuncu ve DJ (d. 1965)

2019 - Ali Mema, eski Arnavut profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1943)

2020 - Bourbon-Parma Prensesi María Teresa, İspanyol kraliyet ailesinin en küçük kolunun üyesi (d. 1933)

2020 - Menggie Cobarrubia, Filipinli aktör (d. 1953)

2020 - Ito Curata, Filipinli moda tasarımcısı (d. 1959)

2020 - Michel Hidalgo, Fransız eski futbolcu (d. 1933)

2020 - Olle Holmquist, İsveçli tromboncu (d.1936)

2020 - Naomi Munakata, Japon-Brezilyalı şef ve sanat yönetmeni (d. 1955)

2020 - Luigi Roni, İtalyan opera sanatçısı (d. 1942)

2020 - Michael Sorkin, Amerikalı mimar, yazar ve eğitimci (d. 1948)

2020 - Hamish Wilson, İskoç aktör (d. 1942)

2020 - Jon Wynne-Tyson, İngiliz yazar ve yayıncı (d. 1924)

2020 - Daniel Yuste, İspanyol bisikletçi (d. 1944)

2021 - Cornelia Catangă, Rumen şarkıcı (d. 1958)

2021 - Azade Namdari, İranlı TV sunucusu ve aktris (d. 1984)

2022 - Bang Jun-seok, Güney Koreli film müziği bestecisi, yapımcı, söz yazarı ve müzik yönetmeni (d. 1970)

2022 - Gianni Cavina, İtalyan aktör (d. 1940)

2022 - Aimé Mignot, Fransız eski profesyonel futbolcu ve teknik direktördür (d. 1932)

2023 - Köksal Engür, Türk dizi ve tiyatro sanatçısı (d. 1946)

2025 - Aleksei Veselkin, Sovyet-Rus aktör, dublaj sanatçısı ve televizyon sunucusu (d. 1961)