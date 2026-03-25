Dizinin 26. bölümüne ait ikinci fragmanın yayınlanmasıyla birlikte heyecan yeniden zirveye çıktı. Yeni bölümden ipuçları veren sahneler, izleyicinin ilgisini tekrar üzerine çekmeyi başardı.

bölümüyle ekrana gelen yapım, sürükleyici olay örgüsü ve duygusal anlarıyla beğeni toplasa da son haftalarda reytinglerde düşüş yaşamıştı. Buna rağmen yayınlanan yeni fragman, dizinin yeniden çıkış yakalayabileceğinin sinyallerini verdi.

Fragmanda en çok konuşulan an ise Serhat’ın Yıldız’a yaptığı romantik evlilik teklifi oldu. Bu sahne sosyal medyada büyük yankı uyandırırken izleyicilerden yoğun yorum geldi. “Son sahne rüya olmasın”, “Yıldız sonunda mutlu olacak”, “Nihayet beklenen an geldi” ve “İçime su serpildi” gibi ifadeler dikkat çekti.

Yeni bölümde ise Yıldız’ın hayatını altüst eden bir gerçekle yüzleştiği görülüyor. Ziyan Ağa’dan öğrendikleri, onun tüm geçmişini sorgulamasına neden olurken, Yıldız’ın aslında Meryem’in öz kızı olmadığının ortaya çıkması herkesi derinden sarsar.

Serhat ve Yıldız’ın aşkı bu kez çok daha büyük bir sınavla karşı karşıyadır: Yıldız’ın gerçek ailesi kimdir? Bu sorunun yanıtı, ilişkilerinin kaderini belirleyecektir.

Diğer yandan Serhat, Yıldız’ın hayatını tehlikeye atan Melek ile sert bir yüzleşmeye girer. Bu karşılaşma, tarafları geri dönüşü zor bir yol ayrımına sürükler. Boşanmış olmasına rağmen Serhat ve Yıldız’ın birlikteliğini kabullenmeyen Melek ise planlarını devreye sokarak ikilinin mutluluğunu engellemeye kararlıdır.