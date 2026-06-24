OLAYLAR

MÖ 1312 - II. Murşili, Hayasa-Azzi Krallığı'na karşı bir sefer başlattı.

1441 - İngiltere Kralı VI. Henry, Eton Koleji'ni kurdu.

1542 - İspanyol kâşif Francisco de Orellana, Güney Amerika'da Amazon nehri kıyısında Icamiaba yerlileri tarafından saldırıya uğramasını, Hükümdarı Şarlken'e "kadın savaşçılar" olarak tanımladığı için, bu nehre "Kadın Savaşçı (Amazon)" ismi verildi.

1645 - İstanbul'dan 348 harp ve nakliye gemisiyle hareket eden Osmanlı Ordusu, Girit adasına çıktı.

1859 - Solferino Muharebesi: Avusturya İmparatorluğu, Fransa ve Sardinya Krallığı ittifakına karşı yaptığı savaşı kaybetti. Bu savaşı izleyen İsviçreli iş insanı Jean Henry Dunant, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin kuruluş sürecini başlattı.

1894 - Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Olimpiyat oyunlarının dört yılda bir yapılması kararını aldı.

1901 - Pablo Picasso'nun eserleri ilk defa sergilendi.

1910 - Japonya, Kore'yi istila etti.

1916 - I. Dünya Savaşı: Somme Muharebesi, Fransa'daki Alman hatlarına yapılan ve bir hafta sürecek topçu ateşi ile başladı.

1917 - Halep'te, Enver Paşa'nın Başkanlığında Türk ve Alman komutanlarının katılımıyla (Mustafa Kemal Paşa dahil) yapılan toplantıda, General Falkenhein'ın Komutanlığı'nda "Yıldırım Ordular Grubu" kurulması kararlaştırıldı.

1935 - Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Kanunu kabul edildi.

1936 - Türkiye millî basketbol takımı ilk maçını Yunanistan ile yaptı, 49-12 galip geldi.

1938 - Toprak Mahsulleri Ofisi Kuruluş Kanunu kabul edildi.

1945 - Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesini kutlamak amacıyla Kızıl Meydan'da Geçit Töreni düzenlendi.

1947 - Bir Amerikalı, gökyüzünde uçan nesneler gördüğünü bildirdi, nesnelerin fincan tabağına benzediğini iddia etti. Basın ilk kez "uçan daire" terimini kullanmaya başladı.

1961 - Almanya'ya gidecek ilk işçi kafilesi yola çıktı. İş gücü göndermeye ilişkin protokol, Türkiye ile Batı Almanya arasında 13 Haziran'da imzalanmış ve özel kuruluşların kontratsız işçi göndermelerinin önüne geçilmeye çalışılmıştı.

1967 - İstanbul'da üniversite öğrencileri, Amerika Birleşik Devletleri 6. Filosunun ziyaretini protesto etti.

1973 - 90 yaşındaki Eamon de Valera, İrlanda Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldı.

1976 - 13. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film Ödülü"nü, yönetmen Atıf Yılmaz'ın Deli Yusuf filmi aldı.

1981 - Piyangotepe Katliamı sanığı sağ görüşlü militan Ali Bülent Orkan, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.

1982 - 44 sanıklı Barış Derneği davası başladı.

1983 - Yaser Arafat'ın Şam'a girişi yasaklandı.

1983 - Uzay mekiği Challenger, uzaydaki görevini tamamlayarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzaya gönderdiği ilk kadın astronot olan Sally Ride ile Dünya'ya döndü.

1989 - Bulgaristan'ın Türk azınlığa uyguladığı baskılar ve zorunlu göç uygulaması, Taksim Meydanı'nda düzenlenen "Bulgaristan'ı Telin Mitingi"nde protesto edildi.

1992 - Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) kuruldu.

2001 - Polonya'daki Özel Olimpiyatlar Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Zihinsel Engelliler Millî Takımı şampiyon oldu.

DOĞUMLAR



1314 - Philippa, İngiltere Kraliçesi (ö. 1369)

1519 - Théodore de Bèze, Fransız Kalvinist Protestan ilahiyatçı, reformcu ve bilgin (ö. 1605)

1532 - Robert Dudley, İngiliz devlet adamı (ö. 1588)

1542 - Haçlı Yuhanna, İspanyol Karmelit rahibi, mistik (ö. 1591)

1687 - Johann Albrecht Bengel, Alman luteran Teolog, Pietist ve Yeni Ahit uzmanı (ö. 1752)

1703 - Jean-Baptiste de Boyer, Marquis d'Argens, Fransız filozof ve roman yazarı (ö. 1771)

1788 - Silvio Pellico, İtalyan yurtsever, şair ve oyun yazarı (ö. 1854)

1806 - Julius von Leypold, Alman ressam (ö. 1874)

1842 - Ambrose Bierce, Amerikalı gazeteci ve yazar (ö. 1914)

1852 - Victor Adler, Avusturyalı sosyalist (ö. 1918)

1871 - Tokadîzâde Şekib Bey, Osmanlı-Türk şair ve siyasetçi (ö. 1932)

1883 - Victor Francis Hess, Avusturyalı-Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1964)

1890 - Milunka Savić, Sırp kadın asker ve halk kahramanı (ö. 1973)

1895 - Jack Dempsey, Amerikalı ağır sıklet boks şampiyonu (ö. 1983)

1895 - Robert von Ranke Graves, İngiliz akademisyen, şair ve romancı (ö. 1985)

1900 - Raphael Lemkin, Polonyalı avukat (ö. 1959)

1905 - Georgia Hale, Amerikalı sessiz film dönemi sinema oyuncusu (ö. 1985)

1906 - Pierre Fournier, Fransız çellist (ö. 1986)

1911 - Ernesto Sabato, Arjantinli yazar (ö. 2011)

1912 - Mary Wesley, İngiliz yazar (ö. 2002)

1915 - Norman Cousins, Amerikalı gazeteci, yazar ve profesör (ö. 1990)

1917 - César Boutteville, Fransız satranç oyuncusu (ö. 2015)

1923 - Cesare Romiti, İtalyan ekonomist ve iş insanı (ö. 2020)

1924 - Kurt Furgler, İsviçreli politikacı (ö. 2008)

1930 - Claude Chabrol, Fransız film yönetmeni (ö. 2010)

1934 - Ferdinand Biwersi, Eski Alman futbol hakemi (ö. 2013)

1935 - Juan Bautista Agüero, Paraguaylı eski millî futbolcu (ö. 1935)

1938 - Ebulfez Elçibey, Azeri siyasetçi ve Azerbaycan'ın 2. Cumhurbaşkanı (ö. 2000)

1938 - Lawrence Block, Amerikalı yazar

1939 - Samed Behrengi, Azeri asıllı İranlı öğretmen ve çocuk hikâyeleri ile halk masalları yazarı (ö. 1967)

1941 - Erkin Koray, Türk müzisyen (ö. 2023)

1941 - Julia Kristiva, Bulgar-Fransız edebiyat teorisyeni, psikanalist, yazar ve filozof

1942 - Colin Groves, Avustralyalı biyoloji profesörü ve antropolog (ö. 2017)

1942 - Michele Lee, Amerikalı şarkıcı, oyuncu ve yönetmen

1942 - Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Şilili siyasetçi

1943 - Frank Lowe, Amerikalı saksofoncu ve besteci (ö. 2003)

1944 - Jeff Beck, İngiliz müzisyen

1947 - Peter Weller, Amerikalı oyuncu ve yönetmen

1947 - Clarissa Dickson Wright, İngiliz gazeteci, yemek uzmanı ve TV programcısı (ö. 2014)

1949 - John Illsey, İngiliz müzisyen

1950 - Nancy Allen, Amerikalı dizi ve film oyuncusu

1950 - Jan Kulczyk, Polonyalı iş insanı (ö. 2015)

1951 - Charles Sturridge, İngiliz yönetmen ve senarist

1953 - William Moerner, Amerikan fizikçi ve kimyacı

1955 - Sadi Güven, Türk hâkim

1955 - Betsy Randle, Amerikalı oyuncu

1957 - Angela Roy, Alman oyuncu ve tiyatro yönetmeni

1958 - John Tortorella, Amerikalı buz hokeyi oyuncusu ve koç

1960 - Siedah Garrett, Amerikalı söz yazarı ve şarkıcı

1961 - Iain Glen, İskoç sinema ve tiyatro oyuncusu

1962 - Christine Neubauer, Alman oyuncu ve sunucu

1962 - Gökhan Hotamışlıgil, Türk akademisyen ve tıp doktoru

1964 - Can Doğan, Türk tiyatro sanatçısı

1964 - Serap Aksoy, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1966 - Adrienne Shelly, Amerikalı oyuncu, senarist ve film yönetmeni

1967 - Richard Kruspe, Alman müzisyen

1968 - Boris Gelfand, İsrailli satranç ustası ve satranç yazarı

1969 - Sissel Kyrkjebø, Norveçli soprano

1970 - Glenn Medeiros, Portekiz asıllı Hawaili R&B sanatçısı

1972 - Robbie McEwen, Emekli Avustralyalı yol bisikleti yarışçısı

1973 - Alexander Beyer, Alman oyuncu

1973 - Onur Ünlü, Türk senarist, yönetmen, yapımcı, şair, müzisyen ve oyuncu

1974 - Sinan Şamil Sam, Türk profesyonel boksör (ö. 2015)

1977 - Francine Jordi, İsviçreli şarkıcı

1978 - Luis García Sanz, İspanyol eski futbolcu

1978 - Pantelis Kafes, Yunan futbolcu

1978 - Shunsuke Nakamura, Japon futbolcu

1978 - Juan Román Riquelme, Arjantinli futbolcu

1978 - Emppu Vuorinen, Fin müzisyen ve söz yazarı

1979 - Petra Němcová, Çek model, televizyon sunucusu, yazar ve hayırsever

1980 - Cicinho, Brezilyalı oyuncu

1980 - Minka Kelly, Amerikalı oyuncu

1982 - Joanna Kulig, Polonyalı kadın sinema ve dizi oyuncusu

1982 - Kevin Nolan, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör

1984 - J. J. Redick, Amerikalı basketbolcu

1985 - Diego Alves, Brezilyalı futbolcu

1986 - Harrison Afful, Ganalı futbolcu

1986 - Solange Knowles, Amerikalı dansçı, şarkıcı ve Beyonce Knowles'ın kız kardeşi

1987 - LiSA, Japon şarkıcı ve söz yazarı

1987 - Lionel Messi, Arjantinli futbolcu

1988 - Micah Richards, İngiliz futbolcu

1990 - Richard Sukuta-Pasu, Alman futbolcu

1991 - Aidan Sezer, Avustralyalı ragbi oyuncusu

1992 - David Alaba, Avusturyalı millî futbolcu

1992 - Isaac Kiese Thelin, İsveçli millî futbolcu

1994 - Nicole Muñoz, Kanadalı oyuncu

1996 - Duki, Arjantinli şarkıcı, rapçi ve rap türünün bestecisi

1996 - Harris Dickinson, İngiliz oyuncu

1999 - Darwin Núñez, Uruguaylı futbolcu

2000 - Nehuén Pérez, Arjantinli futbolcu

2005 - Aysel Önder, Türk paralimpik atlet

ÖLÜMLER

444 - İskenderiyeli Cyril, Kilise Babası ve Doktoru (d. 375)

1241 - II. İvan Asen, İkinci Bulgar İmparatorluğu sırasında 1218 ile 1241 yılları arasında Bulgaristan imparatoru

1398 - Zhu Yuanzhang, Ming Hanedanı'nın kurucusu ve ilk imparatoru (d. 1328)

1407 - I. Theodoros Paleologos, 1383'ten 24 Haziran 1407'deki ölümüne kadar Mora Despotu (despotēs) (d. 1355)

1519 - Lucrezia Borgia, Papalık Devleti'nin 16. yüzyıldaki hükümdar olan Papa VI. Alexander'ın (Rodrigo Borgia) ve metresi (d. 1480)

1637 - Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, Fransız astronom (d. 1580)

1835 - Andreas Miaoulis, Yunan deniz kuvvetlerine komuta eden bir devrimci, amiral ve politikacı (d. 1765)

1860 - Jérôme Bonaparte, I. Napolyon'un en küçük kardeşi (d. 1784)

1908 - Grover Cleveland, ABD'nin 22. ve 24. Başkanı (d. 1837)

1922 - Aleksandr Antonov, Sosyalist Devrimci Parti üyesi, Sovyet rejimine karşı yapılan Tambov Ayaklanması'nın sonradan lideri (d. 1888)

1922 - Walther Rathenau, Weimar Cumhuriyeti döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan politikacı (d. 1867)

1935 - Carlos Gardel, Arjantinli tango şarkıcısı (d. 1890)

1936 - Alice Davenport, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1864)

1943 - Otto Rühle, Alman Marksist (d. 1874)

1946 - Louise Whitfield, Amerikalı hayırsever (d. 1857)

1952 - George Pearce, Avustralyalı politikacı (d. 1870)

1958 - Herbert Brenon, İrlandalı film yönetmeni (d. 1880)

1960 - İsmail Hakkı Tonguç, Türk eğitimci ve Köy Enstitülerinin kurucusu (d. 1893)

1987 - Jackie Gleason, Amerikalı aktör ve müzisyen (d. 1916)

2000 - Güven Erkaya, Türk asker ve 16. Deniz Kuvvetleri Komutanı (d. 1938)

2002 - Pierre Werner, Lüksemburg Başbakanı (d. 1913)

2007 - Chris Benoit, Kanadalı profesyonel güreşçi (d. 1967)

2011 - Tomislav Ivić, Hırvat futbolcu ve teknik direktör (d. 1933)

2012 - Gu Chaohao, Çinli matematikçi, eğitimci ve bilim insanı (d. 1926)

2012 - Yalnız George, son dev galapagos kaplumbağası (d. 1910)

2012 - Miki Roqué, İspanyol eski futbolcu (d. 1988)

2013 - Emilio Colombo, İtalyan diplomat ve politikacı (d. 1920)

2014 - Ramón José Velásquez, Venezuelalı tarihçi, gazeteci, avukat ve siyasetçi (d. 1916)

2014 - Eli Wallach, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1915)

2016 - Asım Can Gündüz, Türk gitarist (d. 1955)

2017 - Véronique Robert, Savaş muhabirliği yapan Fransız-İsviçreli gazeteci (d. 1962)

2018 - Costance Adams, Amerikalı mimar ve yazar (d. 1964)

2018 - Stanley Anderson, Amerikalı oyuncu (d. 1939)

2018 - Frank Heart, Amerikalı bilgisayar mühendisi (d. 1929)

2018 - Josip Pirmajer, Eski Sloven futbolcu (d. 1944)

2018 - Pavel Vranský, II. Dünya Savaşı'nda yer almış Çek rütbeli asker (d. 1921)

2019 - Jeff Austin, Amerikalı mandolinci ve şarkıcı (d. 1974)

2019 - Billy Drago, profesyonel Amerikalı televizyon ve sinema oyuncusu (d. 1945)

2019 - Yekaterina İllarionovna Dyomina, Rus askeri doktor (d. 1925)

2019 - Jörg Stübner, Alman eski profesyonel futbolcu (d. 1965)

2019 - Graham Barnett, İngiliz futbolcu (d. 1936)

2020 - Gösta Ågren, Fin yazar ve şair (d. 1936)

2020 - Marc Fumaroli, Fransız yazar ve Fransız edebiyatı uzmanı (d. 1932)

2020 - Muhammed Yasin Muhammed, Iraklı halterci (d. 1963)

2021 - Benigno Aquino III, Filipinli politikacı (d. 1960)

2021 - Misheck Chidzambwa, Zimbabveli eski millî futbolcu ve teknik direktör (d. 1954)

2021 - Eleazar Soria, Perulu eski millî futbolcu (d. 1948)

2022 - Neil Chandler, Avustralya futbolu oyuncusu (d. 1949)

2022 - Fatih Sibagatullin, Rus siyasetçi (d. 1950)

2022 - Zhang Sizhi, Çinli hukukçu, akademisyen ve insan hakları aktivisti (d. 1927)

2025 - Clark Olofsson, İsveçli gangster (d. 1947)