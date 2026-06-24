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2026 FIFA Dünya Kupası'nda I Grubu'nda mücadele eden Norveç, Irak ve Senegal karşısında aldığı galibiyetlerle son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

Turnuvadaki performansıyla dikkat çeken Norveç'te yıldız golcü Erling Haaland, Senegal maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

FRANSA MAÇIYLA İLGİLİ SÖZLERİ GÜNDEME OTURDU

Grubun son maçında Fransa ile karşılaşacak olan Norveç'te Haaland, rakiplerinin Dünya Kupası şampiyonu olacağını söyledi.

Fransa maçına ilişkin konuşan yıldız futbolcu, "Fransa'ya karşı oynamak çok da umurumda değil. Grubu geçtik ve üst tura yükseldik. Fransa büyük ihtimalle bizi yenecek ve muhtemelen turnuvayı da kazanacak" ifadelerini kullandı.

NORVEÇ KAYIPSIZ İLERLİYOR

I Grubu'nda oynadığı iki karşılaşmayı da kazanan Norveç, 6 puanla üst tura çıkmayı garantiledi. Fransa da ilk iki maçından galibiyetle ayrılarak son hafta öncesi aynı puana ulaştı.

Grubun liderini belirleyecek Fransa-Norveç mücadelesi 26 Haziran Cuma günü oynanacak.