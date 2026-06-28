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2026 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın favorileri arasında gösterilen İngiltere L Grubu'nun son maçında Panama ile karşı karşıya geldi.

KİLİDİ BELLINGHAM VE KANE ÇÖZDÜ

New Jersey Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İngiltere ilk yarıda kilidi açmakta zorlansa da 62'de Jude Bellingham ve 67'de Harry Kane'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

İNGİLTERE GRUBU LİDER TAMAMLADI

Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten İngiltere L Grubu'nu lider olarak tamamladı ve adını son 32 turuna yazdırdı. İngiltere son 32 turunda Senegal veya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek. Sonraki turda ise Meksika-Ekvador galibiyle oynayacak.

HARRY KANE TARİHE GEÇTİ

Harry Kane Panama karşısında ağları havalandırarak 11 golle İngiltere'nin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu oldu.