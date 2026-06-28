Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Hırvatistan, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nun son maçında Gana'yı 2-1 mağlup etti.

Maça etkili başlayan Hırvatistan, 32. dakikada Petar Sucic'in ceza sahası dışından attığı şık golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Hırvatlar soyunma odasına üstün girdi.

GANA EŞİTLİĞİ YAKALADI

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan Gana, 73. dakikada Derrick Luckassen'in golüyle skora denge getirdi. Baskısını artıran Afrika temsilcisi, beraberliğin ardından galibiyet golünü aramaya başladı.

SON SÖZÜ VLASİC SÖYLEDİ

Hırvatistan, 83. dakikada Luka Modric'in kullandığı köşe vuruşunda Nikola Vlasic'in kafa golüyle yeniden öne geçti. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Zlatko Dalic'in öğrencileri, sahadan 2-1 galip ayrılarak L Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve adını son 32 turuna yazdırdı.

Bu sonuçla daha önce üst turu garantileyen Gana ise en iyi üçüncü olarak gruptan çıktı.