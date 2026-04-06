Gazete Pencere yazarı Faruk Bildirici, cezaevinde tutuktu olan Alican Uludağ ve İsmail Arı’nın haber yapmaya devam ettiklerini bugünkü köşe yazısına taşıdı. Bildirici, Ankara Üniversitesi’nin düzenlediği ödül töreninde Anadolu Ajansı, TRT, NTV, A Haber, TGRT, Kanal 7, Milliyet, Sabah ve Yeni Şafak'a ödül verilmesine karşın, kamuoyunu bilgilendiren bu iki gazetecinin görmezden gelinmesini eleştirdi.

ULUDAĞ’IN HABERİ TARTIŞMA YARATTI

Alican Uludağ’ın Silivri Cezaevi’nden kaleme aldığı “Gebze’de çöken bina” haberi, dikkat çeken bir araştırmacı gazetecilik örneği olduğunu söyleyen Bildirici, Uludağ’ın bilirkişi raporuna ulaşarak binanın çökmesinde metro inşaatının etkili olduğu tespitini gündeme taşıdı. Söz konusu haber farklı medya organlarında yer bulurken, bazı yayınlar tarafından da manşete çıkarıldı.

İktidara yakın medya kuruluşları, bu raporu görmezden gelerek günler sonra farklı bir bilirkişi değerlendirmesini öne çıkaran Bildirici, yeni raporda sorumluluğun metro inşaatından ziyade zayıf zemin ve hatalı yapılaşmaya bağlandığını ifade etti. Bildirici’ye göre bu yaklaşım, medyanın tarafsızlık ilkesinden uzaklaştığını gösteriyor.

YARGI SÜRECİ VE MEDYANIN TAVRI

Uludağ hakkında hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından hem yetkisizlik kararı verilmesine rağmen kabul edilmesi de eleştirilen bir diğer konu oldu. Bildirici, bu çelişkiye rağmen iktidar medyasının sessiz kalmasını “hukuksuzluğa göz yummak” olarak değerlendirdi.

İSMAİL ARI’NIN HABERİ SONRASI GELİŞMELER

BirGün muhabiri İsmail Arı da cezaevinde olmasına rağmen gündem yaratan haberlere imza atmayı sürdürüyor. Arı’nın, Ayhan Bora Kaplan davasına ilişkin haberinde yer verdiği telefon yazışmaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Haberin ardından sosyal medyada tehditlere maruz kalan Arı, kısa süre içinde gözaltına alındı ve tutuklandı.

Ancak söz konusu haberin etkisi kısa sürede ortaya çıktı. Haberde adı geçen bir siyasi ismin görevinden istifa etmesi, gazeteciliğin kamu üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

“GAZETECİLİK DUVAR TANIMIYOR”

Faruk Bildirici, yazısında her iki gazetecinin de cezaevinde olmalarına rağmen kamu yararına bilgi üretmeye devam ettiğini vurguladı. Uludağ ve Arı’nın haberlerinin toplumda yankı bulmaya devam ettiğini belirten Bildirici, “Gazetecilik engellenemez” mesajı verdi.