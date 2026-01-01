YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN ( Sıcak Analiz)

Bir şeyler vurduysa “gözünüz aydın”, karavana ise “geçmiş olsun” demekten başka çarem yok. Büyük ekonomik kriz sebebiyle, geçim sıkıntısı yüzünden inim inim inleyen geniş kitlelere aslında bu yazımı çok önceden kaleme almam lazımdı. Ancak, o ufak umut kırıntısını da sarsmak içimden gelmedi. O yüzden bugüne bıraktım…

Yıl; 2020…

CHP Grubu adına Bursa milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 3'üncü maddesi üzerinde konuşuyor. Şu anda CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Kayışlıoğlu’nun sert eleştirileri sık sık AKP’liler tarafından sataşmalarla kesiliyor.

TBMM tutanaklarından aynen yer veriyorum;

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Devamla) - Bakın, burası gerçekten çok önemli. Geçen yıl Bursa'da bir iş insanı bana yıl başından sonra mesaj attı. Tam 5 bin tane -5 tane binlik seri oluyor herhâlde- Millî Piyango bileti almış, kıymış parasına, almış, parası var sonuçta. Yıl başında çekilişten sonra -kasaya kilitlemiş onları- vermiş elemanlarına, demiş ki: "Bunlara bir bakın." Elemanlar toplanmış, biletleri tek tek girmiş, tam 5 bin bilet taranmış, son 3 rakamına ikramiye çıkan bilet bile yok. Son 3 rakamına ikramiye çıkan biletleri bile ayırmışlar. Bu, hırsızlık değil mi? Bu, dolandırıcılık değil mi? Bu, milletin hayallerini çalmak değil mi? Bu hayal tacirliği değil mi? (CHP sıralarından alkışlar) İnsanlara artık hayal bile kurdurtmuyorsunuz, hayal. Yazıklar olsun! (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sessiz olalım değerli arkadaşlar, sessiz olalım, hatibi dinleyelim, rica ediyorum.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Devamla) - Dinleyin, dinleyin, cevap verecekseniz gelir buradan cevabını verirsiniz; ben var olan bir şeyi anlatıyorum.

Yazıklar olsun, insanlar yılda bir kere olsun zengin olma hayali kurup ceplerindeki son paraları o biletlere yatırıyorlar. Buradan sesleniyorum: Lütfen bu hayal tacirlerinin değirmenine su taşımayın değerli vatandaşlarım, buradan söylüyorum.

METİN YAVUZ (Aydın) - Doğru söylüyor, bilet almayın diyor.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU (Devamla) - Evet, inandırıcılığınızı yitirdiniz. Yayınladığınız o yepyeni ekonomik paketler, yepisyeni ekonomik paketler, stratejiler, eylem planları, hiç kimsede zerre kadar heyecan uyandırmıyor; ne kadın sorunlarıyla ilgili ne ekonomiyle ilgili ne adaletle ilgili. Maalesef inandırıcılığınızı yitirdiniz artık. Metal yorgunluğunu geçtiniz, paslandınız, paslandınız! Artık yeni bir iktidara ihtiyaç var ve milletin Meclisinin çıkardığı bu kanuna uymayan Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ni reddediyoruz.

Bütün Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

*

Şimdi bu haberi, mutlaka arşivleyin. Bu yılın sonunda piyango bilet(leri) almadan önce bir daha düşünün!..