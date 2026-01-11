Türkiye'de uzun yıllardır büyük tartışma konusu olan 'Hangi takımın taraftarı daha fazla?' sorusunun cevabını ASAL Araştırma, Aralık 2025 tarihli anket çalışmasının sonuçlarını paylaşarak verdi.

GALATASARAY ZİRVEDE, FENERBAHÇE TAKİPTE

26 şehirden toplam bin 895 kişinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre; Türkiye genelinde en fazla taraftara sahip kulüp yüzde 29,2 ile Galatasaray oldu. Galatasaray’ı yüzde 26,5’lik oranla Fenerbahçe takip etti.

BEŞİKTAŞ'I TRABZONSPOR İZLEDİ

Araştırmada Beşiktaş yüzde 11’lik oranla üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor ise yüzde 5,4 ile dördüncü sırada kendine yer buldu.

TAKIM TUTMAYANLARIN ORANI DA AZ DEĞİL

Araştırmanın dikkat çeken başlıklarından biri ise takım tutmayanların oranı oldu. Katılımcıların yüzde 16,5’i herhangi bir futbol takımını desteklemediğini belirtirken, yüzde 4,4’lük kesim ise fikir beyan etmedi.