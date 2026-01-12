Şırnak’ta göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında saman yüklü bir araçta 11 kaçak göçmen yakalandı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van’dan Şırnak yönüne kaçak göçmen taşındığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Şüpheli aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada araç içine gizlenmiş halde 7 Afganistan ve 4 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 11 kaçak göçmeni tespit etti. Olayla bağlantısı bulunduğu belirlenen H.G. ve H.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.