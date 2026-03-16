Eski milli futbolcu Hamit Altıntop, DAZN’a verdiği röportajda Liverpool ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçını değerlendirdi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçında Galatasaray, sahasında Liverpool’u Mario Lemina’nın golüyle 1-0 mağlup ederek avantaj elde etmişti. Rövanş karşılaşması Anfield’da çarşamba günü oynanacak.

HAMİT ALTINTOP: 'KİLİT OYUNCU UĞURCAN ÇAKIR'

Altıntop, rövanş karşılaşmasında kaleci Uğurcan Çakır’ın performansının belirleyici olacağını söyledi.

Hamit Altıntop, Liverpool deplasmanındaki mücadeleye dikkat çekerek, “Galatasaray'da Liverpool maçında kilit oyuncu kesinlikle Uğurcan Çakır olacak. Bence onun çok fazla işi olacak. Takımın çok iyi ve birlik içinde bir savunma yapması gerekiyor. Ayrıca Galatasaray orada gol atamazsa zaten şansı olmaz.” dedi.

'HÜCUMDA FIRSATLARI DEĞERLENDİRMELİLER'

Galatasaray’ın yalnızca savunmayla turu geçmesinin zor olduğunu vurgulayan Altıntop, “Hücumda da mutlaka etkili olmaları ve fırsat kollamaları gerekir. Genel olarak Galatasaray'ın tur atlaması beni şaşırtmaz. Eğer turu geçerlerse ben de tabii ki bundan çok mutlu olurum.” ifadelerini kullandı.

'MÜTEVAZI OLMAK GEREKİR'

Altıntop, geçmişte Galatasaray’ın Juventus karşısında elde ettiği turu hatırlatarak temkinli olunması gerektiğini dile getirdi.

Altıntop, “Juventus ikinci maçı çok ikna edici değildi. Bu yüzden fazla havaya girmemek lazım. Küçük adımlarla ilerlemek ve ikinci maçı beklemek gerekir. Liverpool'u orada yenmek çok zor bir iş olacak. Bu yüzden Galatasaray olarak biraz mütevazı olmalıyız.” şeklinde konuştu.