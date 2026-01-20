İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraklerinden Hamidiye AŞ, enerji, lojistik ve ambalaj giderlerindeki artışı gerekçe göstererek satış fiyatlarında zam kararı aldı. Şehir genelinde geniş bir dağıtım ağı bulunan markanın zamlı fiyat tarifesi, damacana çeşitlerine göre farklı seviyelerde belirlendi.

Farklı damacana seçeneklerinde fiyat artışları şu şekilde gerçekleşti:

Hamidiye İadeli Damacana (19L): 120 TL olan mevcut fiyat, 150 TL’ye yükseltildi.

Diğer Marka İadeli Damacana (19L): Değişim bedeliyle birlikte 140 TL’den 170 TL’ye çıktı.

İadesiz (Kullan-At) Damacana (19L): Satış bedeli 210 TL’den 240 TL seviyesine ulaştı.

YENİ TARİFE 1 ŞUBAT’TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Hamidiye AŞ, fiyat artış kararını duyururken tüketicilere yönelik bir kolaylık sağladı. Mobil uygulama üzerinden yapılan resmi açıklamada, yeni fiyatların hemen yürürlüğe girmeyeceği vurgulandı:

"Yeni fiyat tarifemiz 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu tarihe kadar tüm siparişler mevcut (eski) fiyatlar üzerinden karşılanmaya devam edecektir."