İran dini lideri Mücteba Hamaney, Türkiye ve Umman'a yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Hamaney, "Bizimle iyi ilişkilere sahip olan Türkiye ve Umman’a yönelik saldırılar kesinlikle İran Silahlı Kuvvetleri ya da direniş cephesine bağlı unsurlar tarafından yapılmamıştır. Bu, Siyonist düşmanın İran ile komşuları arasında ayrılık oluşturmak amacıyla başvurduğu bir sahte bayrak girişimidir. Benzer durumlar başka ülkelerde de yaşanabilir" sözlerini sarf etti.

Bölgesel ülkelerle ilişkilerin önemini vurgulayarak, Afganistan ve Pakistan da dahil olmak üzere Müslüman ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi çağrısında bulundu ve bu konuda rol oynamaya hazır olduğunu ifade etti.