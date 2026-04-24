Mücteba Hamaney, İran’daki toplumsal birlik ve son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hamaney, halk arasında oluşan dayanışmanın karşıt cephede etkili sonuçlar doğurduğunu ileri sürdü.

Hamaney, ülkede ortaya çıkan güçlü birlik atmosferi nedeniyle “düşman saflarında kırılma meydana geldiğini” savunarak, bu dayanışmanın sürmesi halinde daha da güçleneceğini ifade etti. İran halkının birlik içinde hareket etmesi durumunda dış baskılara karşı daha dirençli hale geleceğini söyledi.

PSİKOLOJİK SAVAŞ İDDİASI

İran lideri, ülkeye karşı medya yoluyla psikolojik operasyon yürütüldüğünü de öne sürdü. Bu girişimlerin toplumun zihnini ve psikolojisini hedef aldığını savunan Hamaney, ulusal birlik ve güvenliğin zarar görmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Vatandaşların bu tür girişimlere fırsat vermemesi gerektiğini belirten Hamaney, dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Öte yandan Muhammed Bakır Galibaf da yaptığı açıklamada, İran yönetiminde ayrılık bulunduğu yönündeki iddiaları reddederek ülkede tüm kesimlerin ortak çizgide olduğunu savundu.