ABD’de İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank hakkında açılan dava ile ilgili “ABD ve Türkiye davada uzlaştı” haberleri basına yansımıştı. Türkiye’nin belirlenen şartları yerine getirmesi halinde dosyanın tamamen kapatılacağı belirtilmişti.

Gerçekleşen uzlaşmada para cezası ödenmesi, benzer ihlallerin tekrarlanmamasına dair taahhütler verilmesi ya da banka yönetiminde bazı düzenlemeler gerçekleştirilmesi gibi şartların gündemde olabileceği konuşulmuştu.

Halkbank, konuya ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na açıklamalarda bulundu.

‘HERHANGİ BİR CEZAİ SUÇ KABUL EDİLMEDİ’

Halkbank’ın KAP bildirimi şu şekilde,

"ABD’de 15 Ekim 2019 tarihinde Bankamıza karşı açılan ceza davasıyla ilgili olarak Bankamız Yönetim Kurulu tarafından davanın uzlaşma yoluyla sonlandırılması için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı (U.S. Southern District of New York) ile Bankamız arasında ‘Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması’ (DPA – Deferred Prosecution Agreement) imzalanması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu uzlaşma anlaşması kapsamında bankamız herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi, hiçbir adli veya idari para cezası da ödemeyecektir.

Uzman bir kuruluş tarafından düzenlenecek uyum raporunun, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisine (OFAC) ve bir nüshasının ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisine teslim edilmesinin ardından; Halkbank ve ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisi, davanın düşürülmesine dair müşterek bir yazıyı ABD Güney New York Bölge Mahkemesine sunacaktır.

Mahkemenin onayıyla birlikte, ABD’de bankamızla ilgili yaklaşık dokuz yıldır devam eden ceza davası süreci sonlanmış olacaktır. Bununla birlikte OFAC, Halkbank’a ilişkin idari süreçleri başka bir aksiyon almaksızın kapattığını tarafımıza bildirmiştir.

Bu gelişmeyle birlikte Bankamızın yurt dışı kaynak temin olanaklarının, muhabir ağının ve uluslararası piyasalara erişiminin genişlemesi ile mali bünyesinin olumlu yönde etkilenmesi öngörülmektedir."

NE OLMUŞTU?

Halkbank, 2019 yılından beri ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını paravan şirketler aracılığıyla delmek, banka dolandırıcılığı yapmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlal etmek için komplo kurmak, kara para aklamak, kara para aklamak amacıyla komplo kurmak gibi suçlardan ABD'de yargılanıyor.

Banka, 5 Ekim 2019 tarihinde açılan davada suçlamaları reddedip ‘Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası’ kapsamında davanın düşmesini talep etti.

Talebi reddedilen Halkbank, devlet kontrolündeki yabancı bir kurumun Türkiye’deki faaliyetleri sebebiyle ABD’de yargılanamayacağını belirterek, en yüksek karar merci olan ABD Yüksek Mahkemesi’ne başvurdu.

ABD Yüksek Mahkemesi, 19 Nisan 2023 yılında Halkbank’ın ticari faaliyetleri sebebiyle başvurusunu kabul etmeyerek yargı bağışıklığının bulunmadığına ve ceza yargılamasından muaf olmadığı kararını verdi.

Yüksek Mahkeme, New York’taki Temyiz Mahkemesi’nden Halkbank’ın itirazını teamül hukukuna göre yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Savcılık, Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası’nın ceza davalarında devletlere yargı bağışıklığı sunmadığını ve bu kararının ABD Yüksek Mahkemesi tarafından da onandığını ifade ediliyor.

22 Kasım 2024 yılında mahkeme, Halkbank’ın ABD’deki cezai suçlamalardan muafiyet talebini bir kez daha kabul etmedi. Kararda, ticari faaliyetlerle ilgili suç iddialarında devlet şirketlerinin mutlak dokunulmazlığı olmadığına karar verildi.