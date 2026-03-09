ABD’de İran yaptırımlarının ihlal edildiği iddiasıyla Halkbank hakkında açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

ABD Yüksek Mahkemesi’nde 2019 yılından bu yana devam eden davada, daha önce yapılması planlanan bazı görüşmeler ertelenmişti. Sürecin nasıl ilerleyeceğinin ele alınacağı “durum konferansı toplantısı” da Ocak ayında ileri bir tarihe bırakılmıştı.

Mahkeme tarafları duruşmaya çağırdı. Gazeteci İsmail Saymaz, davayla ilgili dikkat çeken gelişmeyi duyurdu.

Saymaz’ın aktardığına göre ABD Yüksek Mahkemesi, New York Güney Savcılığı ile Halkbank yetkililerini Çarşamba günü yapılacak duruşmaya çağırdı. Duruşmada tarafların DPA (Deferred Prosecution Agreement / Ertelenmiş Kovuşturma Anlaşması) kapsamında imza atmasının beklendiği ifade edildi.

İsmail Saymaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"ABD’deki Halk Bank Davası düşüyor.

Halkbank davasında mahkeme, tarafları çarşamba günü DPA (Deferred Prosecution Agreement / Ertelenmiş Kovuşturma Anlaşması) imzaları için duruşmaya çağırdı.

New York Güney Savcılığı ve Halkbank arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda davanın düşmesi bekleniyor."

DAVA ASKIYA ALINABİLİR

Söz konusu anlaşma kapsamında davanın ilk aşamada askıya alınabileceği belirtiliyor. Türkiye’nin ve bankanın anlaşma şartlarını yerine getirmesi durumunda dosyanın tamamen kapanması ihtimali bulunuyor.

Anlaşmanın belirli koşullar içerebileceği, bunlar arasında para cezası, yeni ihlallerin önlenmesine yönelik taahhütler veya banka içinde bazı düzenlemeler yer alabileceği ifade ediliyor.

Hukuki süreçte şartların ihlal edilmesi halinde ise savcılığın davayı yeniden açma hakkı bulunuyor.