Türkiye’de medya sektöründe yaşanan daralma somut örneklerle görünür hâle geldi. Ekol TV yayın hayatına son verirken, Tele1’e kayyum atanmış; birçok kurum da küçülmeye giderek çalışanlarıyla yollarını ayırmıştı.

Bugün ise Halk TV’de 30 kişinin işten çıkarıldığı bildirildi. Kanalın Ankara bürosunda görev yapan muhabir Ali Yağız Baltacı’nın yanı sıra şoför, mutfak çalışanları ve İzmir bürosundan birçok kişinin işine son verildiği öğrenildi. Yakın zamanda hafta sonu sabah kuşağını sunan Selin Sabit de işten çıkarılmıştı.

Kulislerde konuşulanlara göre Halk TV'de işten çıkarılmaların devam edeceği, aralarında ekran yüzleri ve internet servisinde çalışanlarının da bulunduğu bazı isimlerin de işten çıkarılacağı iddia ediliyor.