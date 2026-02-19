Dünyaca tanınan en büyük gıda markası Nestlé, yeni CEO Philipp Navratil yönetiminde flaş kararlar alıyor. Geniş çaplı bir küçülme ve stratejik dönüşüm programı başlatıldığını yeni Ceo Navratil duyurdu.

Artan maliyet baskıları ve küresel rekabet ortamında operasyonel yapısını sadeleştirmeyi ve kazancı artırmayı bu kapsamda planlıyor.

16 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Şirket tarafından yapılan açıklamada; gelecek iki yıl içinde 16 bin kişinin işine son verileceği belirtildi. Bu rakam yaklaşık 280 bin kişilik toplam iş gücünün yüzde 6’sına tekabül ediyor. Program ile 2027 sonuna kadar yıllık 1 milyar İsviçre frangı (yaklaşık 1,3 milyar dolar) tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Dönüşümde şirketin temel faaliyet alanları da yeniden yapılandırıldı. Kahve, evcil hayvan ürünleri, beslenme ve sağlık ürünleri ile gıda ve atıştırmalık kategorileri, ana iş kolları olarak açıklandı.

Bu noktada dondurma iş kolunun kalan varlıklarını Froneri’ye devretmek için ileri düzey görüşmeler yürütüldüğü de belirtildi. Hamlenin amacı ise kazanç sağlamak.

FİNANS ANLAMINDA KAZANÇ GERİLEDİ

Finansal tabloda satış ve kazanç geriledi. Şirketin satışları geçen yıl yüzde 2 azalarak 89 milyar 490 milyon İsviçre frangına (yaklaşık 116 milyar dolar) düştü. 89,83 milyar İsviçre frangı seviyesi beklentisine ulaşılamadı.

Net kâr ise yüzde 17 düşüşle 9,03 milyar İsviçre frangına geriledi.