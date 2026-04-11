Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nden örnek bir uygulama geldi. Zabıta ekipleri marketleri denetledi, usulsüzlük tespit ettiği A101, BİM, ŞOK ve Migros'u 3 günlük süreyle mühürledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, denetimlere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vatandaşımızın hakkını koruma konusundaki duruşumuz nettir" dedi.

Tahmazoğlu'nun açıklaması şöyle:

Ticaret Bakanlığımızın açıkladığı veriler, üreticiden çıkan ürün ile vatandaşımıza ulaşan fiyat arasında kabul edilemez farklar olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu tablo, sahadaki denetim çalışmalarımızın ne kadar yerinde olduğunu teyit ediyor. İlçemizde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde; kurallara uymayan zincir ve yerel marketlere gerekli işlemleri uyguladık, kapatma dahil tüm yaptırımları kararlılıkla hayata geçirdik. Vatandaşımızın hakkını koruma konusundaki duruşumuz nettir. Denetimlerimizin yanı sıra, üretimden tüketime uzanan zincirin dengeli ve sürdürülebilir şekilde işlemesini sağlamak da önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda; çiftçilerimize tohum, gübre, fide ile zeytin ve fıstık gibi ağaç destekleri sunarak 2 milyar TL’yi aşan katkı sağladık. Hedefimiz, üretimi güçlendirerek kaliteli gıdaya erişimi kolaylaştırmak ve maliyetleri daha en başından aşağı çekmektir. Diğer yandan, Sebze ve Et Satış Marketimiz ile vatandaşlarımızın sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya doğrudan ulaşmasını temin ediyoruz. Ticaret Bakanlığımızın yürüttüğü bu kararlı mücadele dolayısıyla teşekkür ediyor; biz de aynı kararlılıkla vatandaşımızın hakkını korumayı ve üreticimizi desteklemeyi sürdürüyoruz.