Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu, senaryosunu Ercan Uğur’un kaleme aldığı projede, başarılı oyuncu İlayda Çevik ekibe veda ediyor.

Başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı dizi, bir dönem Star TV’de yayınlanan ve Aytaç Şaşmaz ile Helin Kandemir’i bir araya getiren Sevdiğim Sensin dizisinin ardından reytinglerde kısa süreli bir düşüş yaşamıştı. Serhat ve Yıldız karakterlerinin öne çıkan sahneleriyle birlikte izlenme oranları yeniden yükselişe geçmişti.

Tam her şey toparlanıyor derken gelen ayrılık haberi izleyicileri şaşırttı. İlayda Çevik’in canlandırdığı Hicran karakterinin hikâyesinin senaryo gereği sona erdiği öğrenildi. Şanlıurfa’da çekimleri yapılan ve sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olan dizinin ikinci sezon hazırlıklarının da sürdüğü belirtiliyor.