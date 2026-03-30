Ticaret Bakanlığı, tarafından yapılan yeni açıklamada, piyasa düzenini bozarak haksız kazanç sağlamaya yönelik her türlü yasa dışı girişime karşı denetim ve yaptırım faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü açıklandı.

Bakanlık tarafından, sebze ve meyve ticaretinin düzenli, şeffaf ve kayıtlı şekilde yürütülmesi için hallerde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonculara yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Büyükşehirlerde gerçekleştirilen denetimler sonucunda hallerdeki bazı işletmeler tarafından HKS'ye gerçeğe aykırı şekilde düşük fiyat girişleri yapıldığı, bununla bağlantılı olarak çifte fatura düzenlenmesi suretiyle vergi kaybına ve perakendede fiyat şişirilmesine yol açıldığı suçüstü tespit edilmiştir. Ayrıca, ürün künyelerine düşük satış bedelleri girilerek, rüsum ve stopaj yükümlülüklerinin de eksik beyan edildiği anlaşılmıştır."

Açıklamada, söz konusu fiillerle kamu gelirlerinin zarara uğratıldığı, piyasada haksız rekabet ve fahiş fiyat ortamı oluşturulduğu aktarıldı.

Bu kapsamda, mevzuata aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen işletmeler hakkında Bakanlıkça gerekli cezai işlemlerin başlatıldığı belirtildi.