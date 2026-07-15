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Kaynak: İHA

Hakkari merkeze bağlı Ağaçdibi köyü yakınlarında yer alan Ava Ore Şelalesi, her mevsim sunduğu farklı doğal güzelliklerle ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen berrak sularıyla dikkat çeken şelale, hem doğa tutkunlarının hem de fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmez rotaları arasında bulunuyor.

Sıcak yaz aylarında serin havası ve yemyeşil çevresiyle huzurlu bir dinlenme alanı sunan bölge, yürüyüş yolları ve piknik mesire yerleriyle yoğun ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen şelalede ziyaretçiler, bu eşsiz manzara eşliğinde bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle şelalenin büyük bir bölümü kış aylarında buzla kaplanıyor. Donmuş su kütleleri ve oluşan dev buz sarkıtları, bölgede kartpostallık görüntüler oluşturarak macera ve doğa meraklılarını kendine çekiyor.

Bölgeyi ziyaret eden doğaseverlerden Orhan Emen, Ava Ore Şelalesi'nin Hakkari turizmi açısından çok önemli bir potansiyeli barındırdığını vurguladı. Emen, şelalenin her mevsim farklı bir görsellik sunduğunu belirterek, buranın keşfedilmeyi bekleyen gizli bir cennet olduğunu ifade etti.

Öte yandan yetkililer, doğanın korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla şelaleyi ziyaret eden vatandaşların çevre temizliğine ve doğal yapının korunmasına karşı azami hassasiyet göstermelerini istedi.