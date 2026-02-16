Hakkari Durankaya beldesinde mahalle yolunun bir bölümü, şiddetli kar ve sağanak nedeniyle çöktü.

Kentte etkili olan kar ve sağanağın ardından beldeye bağlı Yeni Mahalle yakınlarındaki yolda da çökme meydana geldi.

Meydana gelen çökme nedeniyle büyük çatlakların oluştuğu yolun kenarında bulunan bir elektrik direği kaydı. Enerji nakil hattı zarar gördü.

'YOLU KULLANAMIYORUZ'

VEDAŞ İl Müdürlüğü ekipleri, söz konusu noktada inceleme yaparak çalışma başlattı.

Çevre sakinlerinden Hasan Tatlı, havanın ısınması sonucu karların erimesiyle yolda çökme yaşandığını belirtti.

Söz konusu yolu aktif kullandıklarını belirten Tatlı, "Yol çökme sonucu kullanılamaz hale geldi. Büyük bir kısımda yarıklar oluşmuş. Yolu şu an kullanamıyoruz. Suların etkisiyle burası daha da çökecek. Bu noktada iki yıl önce de çökme oluşmuştu." dedi.