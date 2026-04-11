Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yüksekova ilçesinin Esendere beldesinde rüşvet, nüfuz ticareti suçu, göçmen kaçakçılığı ve görevi kötüye kullanarak kaçakçılık faaliyetlerinde bulunan bir organizasyon tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin 4 ay süren teknik takip çalışmaları sonucu çökertilen organizasyona yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız kalaşnikof, tabanca ile bu silahlara ait fişekler ve sahte pasaport ele geçirildi.