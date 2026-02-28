ABD ile İran arasındaki gerilim, bugün itibarıyla fiili bir savaşa dönüştü. ABD ve İsrail’in İran’daki çeşitli noktaları hedef alan saldırılarıyla başlayan bu süreçte İsrail'de İran'a karşı saldırı düzenledi.

Orta Doğu adeta alev alev yanarken, Türkiye'nin sergileyeceği tutum merak ediliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

HAKAN FİDAN'DAN KRİTİK TEMAS

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Görüşmelerde, bölgemizde bugün yaşanan gelişmeler ele alınmış ve saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirilmiştir" denildi.