Usta sanatçı Gülenay Kalkan'dan genç oyunculara uyarı
Usta sanatçı Gülenay Kalkan, konuk olduğu programda genç oyuncuların performanslarını mercek altına alarak çarpıcı eleştirilerde bulundu.Derleyen: Dilem Taştan
Posta'da yer alan habere göre, genç oyuncuların sergilediği performansları yakından takip eden Kalkan, sektördeki bazı isimlerin mesleki açıdan henüz beklenen seviyeye ulaşamadığını dile getirdi.
Sektörel Yozlaşma Uyarısı: Oyunculuk mesleğinin günümüzde çok çabuk tüketilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren usta isim, bu durumun yeni nesil üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.
Sanatın durağan olmadığını savunan Kalkan, oyunculuk mesleğinin temelinde bitmek bilmeyen bir kendini yenileme ve geliştirme sürecinin yattığını belirtti.
Yeni kuşak oyuncuların yaşadığı en belirgin problemin eğitim yetersizliği olduğunu savunan Kalkan, sahadaki zayıflığın kökeninde akademik veya teknik donanım eksikliğinin yattığını belirtti.
Genç neslin tamamını eleştirmediğini belirten Kalkan, yeni kuşağın içerisinde işini hakkıyla yapan ve takdir edilmesi gereken oldukça başarılı isimlerin de yer aldığını vurguladı.
Gözlem Yeteneğinin Önemi: Gençlerin sektörde yer edinebilmeleri için çevrelerine ve hayata karşı daha dikkatli birer gözlemci olmaları gerektiğini belirten Kalkan, bu yetinin oyunculuğun temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.