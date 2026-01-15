Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sezon başında transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yeni iddialar gündeme geldi.

MILANO ZİRVESİ HAKAN ÇALHANOĞLU İLE İLİŞKİLENDİRİLDİ

Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun Milano'ya giderek menajer George Gardi ile bir araya gelmesinin ardında yatan transfer planının Hakan Çalhanoğlu ile bağlantılı olduğu öne sürüldü.

GALATASARAY INTER İLE YENİDEN MASAYA MI OTURUYOR ?

Galatasaray yetkililerinin Inter yönetimiyle görüşerek sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun transferini masaya yatıracağı konuşulurken ünlü gazeteci Di Marzio'dan bu iddialara ilişkin bir haber geldi.

DI MARZIO: 'HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN PLANLANMIŞ BİR GÖRÜŞME YOK'

İtalyan gazeteci, Inter'in Hakan Çalhanoğlu'nu ara transfer döneminde satmak istemediğini belirterek Galatasaray ile planlanan herhangi bir görüşme olmadığına da vurgu yaptı.

INTER HAKAN ÇALHANOĞLU'NU SATMAK İSTEMİYOR

Napoli maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Hakan Çalhanoğlu'nun sahalara geri dönmeye odaklandığı ve Inter Teknik Direktörü Chivu'nun da oyun planında önemli bir yere sahip olması nedeniyle şu an için vazgeçilmez isimlerden biri olduğu kaydedildi.