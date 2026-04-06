Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 9 gündür kayıp olarak aranan 24 yaşındaki Bahar Aksüt’ten acı haber geldi. Genç kadının cansız bedeni Kürebeli Barajı’nda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, baraj çevresine fotoğraf çekmek için giden vatandaşlar su yüzeyinde bir kadın cesedi fark etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda bıçak darbesi tespit edildi

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve ardından baraja atıldığı belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, yapılan çalışmalar sonucu Bahar Aksüt’e ait olduğu tespit edildi.

9 GÜNDÜR ARANIYORDU

Aksüt’ün yaklaşık 9 gün önce kaybolduğu öğrenilirken, ölümüne ilişkin detaylar soruşturma kapsamında inceleniyor.

Genç kadının cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.