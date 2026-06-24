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2026 FIFA Dünya Kupası'na Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleriyle erken veda eden A Milli Takım ABD ile oynayacağı D Grubu'nun son maçı için Los Angeles'a gitti.

HACIOSMANOĞLU'NUN 'GEL BİZİ TEHDİT ET' DİYE BAĞIRAN TARAFTARA YAPTIĞI HAREKET TEPKİ ÇEKTİ

Los Angeles'ta A Milli Takım kafilesini karşılayan Türk taraftarlar TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na, oyunculara ve Montella'ya tepki gösterdi.

Otobüsten indiği sırada TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik bir taraftarın 'Başkan gel bizi tehdit et, buradayız." diye bağırdığı duyuldu.

Bunun üzerine İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kendisine bağıran taraftara dönerek parmak salladığı görüldü. Hacıosmanoğlu'nun bu hareketine sosyal medyada tepki yağdı.