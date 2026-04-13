İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Alper Akdoğan, Samsun’un Havza ilçesine bağlı Hacıdede Köyü’nde planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) projesiyle ilgili bölgede incelemelerde bulundu. Köylülerle bir araya gelen Akdoğan, projenin etkilerine dair yerinde değerlendirmeler yaptı.

Akdoğan, söz konusu projenin yalnızca bir enerji yatırımı olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, tarım, hayvancılık, mera alanları ve su kaynakları üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğine dikkat çekti.



Akdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Enerji yatırımlarına karşı değiliz. Türkiye’nin enerjiye ihtiyacı vardır. Ancak bu ihtiyaç, köylünün geçim kaynağı olan mera alanlarının yok edilmesi pahasına karşılanamaz. Tarım arazileri ve meralar yerine alternatif alanlar varken bu bölgenin tercih edilmesi kamu yararıyla değil, maliyet kolaylığıyla açıklanabilir.”

Projenin hayata geçirilmesi halinde yalnızca ekonomik değil aynı zamanda ekolojik bir tahribatın da söz konusu olacağına dikkat çeken Akdoğan, mera bütünlüğünün bozulmasının hayvancılık faaliyetlerini sekteye uğratacağını ve uzun vadede bölgesel üretim kayıplarına yol açacağını ifade etti.

İYİ Parti olarak sürecin yakından takip edileceğini belirten Akdoğan, konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere tüm siyasi ve idari platformlarda gündeme taşınacağını kaydetti.

Hukuki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akdoğan, “Köylülerimizin hak arama mücadelesinde yanlarında olacağız. ÇED süreçleri, mera tahsis kararları ve idari işlemler başta olmak üzere tüm hukuki süreçlerde gerekli desteği sağlayacağız.” dedi.

Akdoğan, köylülerin taleplerinin meşru ve haklı olduğunu belirterek, hiçbir yatırımın yerel halkın rızası ve kamu yararı gözetilmeden hayata geçirilmemesi gerektiğini vurguladı.