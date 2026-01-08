Hakan Tabakan’ın kaleme aldığı Güzel Son, tesadüfi karşılaşmalar, yarım kalmış cümleler ve edebiyatın ortak hafızası üzerinden İstanbul’u bir anlatı mekânına dönüştürüyor. Oyun, bu büyük edebiyatçıların kaygılarını, sevinçlerini ve içlerinde kalanları, birlikte yaşanan hayali bir akşam etrafında buluşturuyor.

26. İKSV Tiyatro Festivali kapsamında, Semaver Kumpanya’nın İstanbul Mon Amour projesinin bir parçası olarak sahnelenen oyun, izleyiciye basit ama etkili bir soru yöneltiyor: Bugün hepsi Lambo’nun meyhanesinde bir araya gelseydi, bundan daha güzel bir son mümkün olur muydu?

Güzel Son, 10–25 Ocak 2026 tarihleri arasında Çevre Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Oyun, hafta içi 20.30, hafta sonu ise 15.30 seanslarıyla izlenebilecek. Biletler Biletix üzerinden satışta.