Korkunç Bir Film'le yıldızı parlamıştı... Evinde cesedi bulundu

Yakın bir arkadaşı, ölümünden birkaç gün önce kendisine defalarca ulaşmaya çalıştığını ancak telefonlarına cevap alamadığını söyledi. Durumdan endişelenen arkadaşı, Trcka’yı kontrol etmek için evine gittiğinde onu mutfakta hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine acil yardım hattını arayan arkadaşının ihbarı sonrası olay yerine gelen ekipler, Jayne Trcka’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.