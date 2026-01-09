MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 2’nci açılım süreci son olarak TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda partilerin yasa taslağı süreciyle devam ediyor.

Açılım sürecinde ise son günlerde yaşanan sıkıntılar ise dikkat çekiyor. Bunlardan biri ise Suriye ordusu ve SDG arasındaki çıkan çatışmalar gündem oldu. Ayrıca son olarak komisyon üyelerinden MHP’li Feti Yıldız, AKP’li Hüseyin Yayman ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı’ya giderek vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan ile görüştü.

AÇILIM ANKETİ

Bu görüşme ve son yaşanan gelişmelerden önce tüm anketlerde sürece destek yüzde 60-65 bandında çıkarken, İmralı’ya yapılan parlamenter ziyaretinden sonraki anketler, halkın bundan hiç hoşlanmadığı ortaya çıkmıştı.

Nefes’ten Nuray Babacan’ın haberine göre; neredeyse tüm anketlerde sürece destek yüzde 60-65 bandında çıkarken, İmralı’ya yapılan parlamenter ziyaretinden sonraki anketler, halkın bundan hiç hoşlanmadığı ortaya koydu.

İKTİDAR MENSUPLARINI ŞAŞIRTTI

Aralık ayında AKP’ye yakın bir araştırma şirketinin açılım süreci anketinde, desteğin yüzde 14 azaldığı sonucunu verdi. İmralı ziyaretine yönelik tepkinin açıktan ortaya konduğu belirtildi. Babacan, “Fark, iktidar mensuplarını şaşırttı. Bu sonuç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘İmralı’ya gitmemek çok doğru bir karardı” sözlerine de destek oldu” dedi.