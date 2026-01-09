Edirne'nin karşı kıyısında yer alan Yunanistan'a bağlı Bosnaköy (Nea Vissa) bölgesinde meydana gelen olay, Meriç hattında tansiyonu yükseltti. Kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu bir şahıs, silahla vurulmuş halde bulunarak acil koduyla Didymoteicho (Dimetoka) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemelerde yaralının karın bölgesinden silahla vurulduğu tespit edildi. Yoğun gözetim altına alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Resmi kaynaklardan açıklama yapılmasa da son zamanlarda Meriç Nehri kıyısında kaçak göçmen şebekelerin hareketinin artması, saldırının bu şebekeler arası bir mücadele olma ihtimalini artırıyor.

Yaşanan olayın ardından Meriç Nehri kıyısında güvenlik önlemlerinin artırılırken, Yunan polisi saldırının hangi tarz silahla işlendiğini tespit etmek için geniş çaplı bir inceleme başlattı.