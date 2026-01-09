En çok basılan altın çeşidi belli oldu: İşte dudak uçuklatan rakam

2,2 MİLYON ADET TAM SİKKE CUMHURİYET ALTINI BASILDI

Sikke cumhuriyet altınları kategorisindeki çeyrek altından geçen yıl 280 bin 245, yarım altından 56 bin 322, tam altından 2 milyon 202 bin 220, ikibuçukluk altından 1860 ve beşlik altından 15 bin 510 adet basıldı.

Söz konusu sayılara göre geçen sene en çok basılan sikke altın çeşidi tam cumhuriyet altını oldu.