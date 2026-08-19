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Kaynak: İHA

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı düzenleyen şahıs gözaltına alındı.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı İbni Sina Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, bir ziyaret sırasında eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı S.A.K. ile tartıştı.

Tartışmanın ardından S.A.K., Meriç’e bıçakla saldırdı. Saldırıda yaralanan Milletvekili Melih Meriç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN ESKİ CHP İLÇE BAŞKANI YAKALANDI

Meriç’e yönelik saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenilen S.A.K.’in yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyet güçlerinin çalışmaları neticesinde, bıçaklı saldırı olayının şüphelisi S.A.K., şüphelinin olay yerinden bindiği özel araç şoförü A.Ç., araç değişiminden sonra bindiği ticari araç şoförü E.D., şüphelinin yakını H.K. ve olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlisi R.Ç. olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.