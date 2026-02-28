Kafkasya’nın kalbinde, Tsinandali’de gerçekleşen 7. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu, üç ülke arasındaki ekonomik iş birliğinde yeni bir milat oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın da katıldığı forumun açılışında konuşan Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili, Türkiye ve Azerbaycan’a stratejik bir ortaklık teklifi sundu.

ANAKLİA İÇİN TÜRK YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Gürcistan’ın Karadeniz’deki mega projesi olan Anaklia Derin Deniz Limanı’na dikkat çeken Kvrivişvili, projenin sadece bir liman olmadığını, bölge ticaretini domine edecek çok yönlü bir lojistik ve sanayi merkezi olacağını vurguladı. Bakan, "Bu entegre merkezi inşa etmede bize katılmaları için Türk ve Azerbaycanlı yatırımcıları memnuniyetle karşılarız," diyerek stratejik bir davette bulundu.

7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANI

Gürcistan hükümetinin "Orta Koridor" vizyonu kapsamında 2032 yılına kadar liman, demir yolu ve kara yolu altyapısı için 7 milyar dolar bütçe ayırdığını belirten Kvrivişvili, Türkiye’nin Gürcistan için önemini rakamlarla ortaya koydu:

Türkiye ile olan ticaret hacmi 3,1 milyar doları aştı. Türkiye, 2025 yılında Gürcistan'ın bir numaralı ticaret ortağı oldu. Gürcistan’da hali hazırda 2 bin 805’ten fazla Türk sermayeli şirket faaliyet gösteriyor.

ORTA KORİDOR'DA KRİTİK ROL

Enerjiden ulaştırmaya, sağlıktan turizme kadar kilit sektörlerde 300’den fazla dev şirketin katıldığı forumda, Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru’nun (Orta Koridor) geliştirilmesi en önemli gündem maddesiydi. Gürcistan, bu koridoru güçlendirerek bölgesel tedarik zincirinde Türkiye ve Azerbaycan ile birlikte merkez üssü olmayı hedefliyor.