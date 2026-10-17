Sevilen oyuncu ve senarist Gupse Özay’ın kendi çocukluk anılarından ve hayal dünyasından ilham alarak kaleme aldığı Gupi ve Gülmeyen Kral isimli animasyon filminin görkemli galası gerçekleştirildi.

Kültür ve sanat dünyasının önemli merkezlerinden biri olan Zorlu Performans Sanatları Merkezi kısa adıyla Zorlu PSM bünyesinde düzenlenen gala gecesine minik sinemaseverler ve sanat camiasından ünlü isimler yoğun ilgi gösterdi.

Daha önce çocuk kitapları serisi ve çizgi film projesiyle miniklerin kalbinde taht kuran Gupi karakteri, bu özel yapımla birlikte macera dolu dünyasını ilk kez sinema perdesine taşımış oldu.

Gala gösterimi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu ve senarist Gupse Özay, heyecanını gizleyemedi. Özellikle çocukların ağırlıkta olduğu bir izleyici kitlesiyle buluşmanın kendisi için tarifsiz bir duygu olduğunu belirten Özay, onların gözlerindeki neşenin kendisine güç verdiğini vurguladı.

Açıklamalarında duygularını dile getiren başarılı sanatçı, çocukların heyecanı ve mutluluğunun kendisini de son derece mutlu ettiğini söyledi. İçindeki çocuğu tamamen ortaya çıkarmış gibi bir halde olduğunu belirten Özay, içinin kıpır kıpır olduğunu ve bu enerjiyi tüm salona yaymak istediklerini ifade etti.

Gupi karakterini oluştururken kendi kişilik özelliklerinden de esinlendiğini gizlemeyen Özay, karakterde kendisinden matraklık ve macera tutkusunun yer aldığını dile getirdi. Merak duygusunu da kesinlikle karaktere yansıttığını düşündüğünü belirten güzel oyuncu, çocukların Gupi ile çok kolay bağ kuracağını düşündüğünü aktardı.

Sinema sektöründeki hedeflerine ve gişe beklentilerine dair de değerlendirmelerde bulunan Gupse Özay, ticari başarılardan ziyade izleyicilerle kurulan gönül bağına vurgu yaptı. Sinema salonlarının büyülü atmosferini çok sevdiğini belirten Özay, hiç tanımadığı insanlarla aynı salonda aynı esprilere gülmenin kendisi için en büyük tatmin olduğunu söyledi.

Projelerine güvenerek sinema salonlarını dolduran izleyicilere teşekkür eden ünlü isim, hiçbir zaman rekor kırma gibi bir beklentiyle yola çıkmadıklarını ifade etti. Temel hedeflerinin hem ekibi hem de sinemaya gelen izleyicileri mutlu edecek sağlıklı bir gişe başarısı yakalamak olduğunu dile getirdi.

Galaya katılan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Sarp Apak da yakın dostu Gupse Özay’ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Apak, filmin doğrudan hedef kitlesi olmadığını ancak dostuna destek vermek amacıyla etkinliğe katıldığını söyledi.

İlk olarak Yalan Dünya dizisinde 2010 ve 2011 yıllarında birlikte çalıştıklarını hatırlatan Apak, Özay’ın o yıllarda kurduğu hayalleri bugün tek tek gerçekleştirdiğini görmekten gurur duyduğunu ifade etti. Özay’ın hem çok yakın bir arkadaşı hem de hayran olduğu bir sanatçı olduğunu vurgulayan başarılı oyuncu, filmin yolunun açık ve başarılarının daim olmasını diledi.



Yönetmenliğini Arkın Aktaç’ın üstlendiği ve yapımcılığını Gupi Animasyon Film’in gerçekleştirdiği dev yapımın galası adeta yıldızlar geçidine sahne oldu. Galaya Gupse Özay’ın eşi ünlü oyuncu Barış Arduç başta olmak üzere Hande Soral, Zehra Yılmaz, Gizem Karaca, Sarp Apak, Sarp Akkaya, Müjgan Ferhan Şensoy, Aslı Orcan ve ünlü karikatürist Varol Yaşaroğlu katıldı. Ayrıca çok sayıda sanatçı, cemiyet hayatının tanınmış simaları ve aileleri çocuklarıyla birlikte kırmızı halıda boy gösterdi.

"GUPİ VE GÜLMEYEN KRAL" 23 EKİM’DE SİNEMALARDA



Kitap serisi ve televizyon ekranlarındaki başarısının ardından sinema izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Gupi ve Gülmeyen Kral, eğlenceli ve öğretici hikayesiyle dikkat çekiyor. Çocuklara dostluğu, merak etmeyi ve eğlenmeyi aşılayan senaryosuyla öne çıkan yapım, 23 Ekim tarihinden itibaren tüm Türkiye genelindeki sinema salonlarında vizyona girerek minik izleyicilerini beklemeye başlayacak.