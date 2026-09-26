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Kaynak: İHA

Güngören’in Merkez Mahallesi İskender Sokak’ta bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan beş katlı binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri binanın çatı katındaki alevlere müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında çatının alevler içinde kaldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.