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Güney Kore'de bir reklam kampanyası nedeniyle yoğun eleştirilerle karşı karşıya kalan Starbucks, dikkat çeken bir adım attı. Şirket, çalışanlarının tarih bilinci ve toplumsal duyarlılık eğitimi alabilmesi için ülkedeki tüm mağazalarını belirli bir süreliğine kapatacağını duyurdu.

Tartışmaların fitilini, "Tank Günü" adı verilen bir termos kampanyası ateşledi. Kampanyanın başlatıldığı 18 Mayıs tarihinin, Güney Kore tarihinde önemli bir yere sahip olan Gwangju Demokrasi Hareketi'nin yıldönümüne denk gelmesi kamuoyunda tepkiye yol açtı.

BOYKOT ÇAĞRILARI YAPILDI

1980 yılında askeri yönetime karşı düzenlenen demokrasi yanlısı gösterilere yönelik müdahalede çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu olayların yıldönümünde kullanılan kampanya ismi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Tepkiler kısa sürede boykot çağrılarına dönüşürken, bazı protestocular Starbucks ürünlerini kamuya açık alanlarda kırarak tepkilerini gösterdi.

İLK KEZ ERKEN KAPANACAK

Şirket yönetimi yaşanan tartışmaların ardından yeniden özür açıklaması yaptı. Starbucks Güney Kore Yönetim Kurulu, tüm çalışanların tarih bilinci ve sosyal sorumluluk konularında eğitim alacağını açıkladı.

Bu kapsamda ülkedeki tüm Starbucks şubeleri 17 Haziran'da saat 15.00'te kapatılacak ve ertesi güne kadar hizmet vermeyecek. Kararın uygulanmasıyla birlikte Starbucks, Güney Kore'de faaliyet göstermeye başladığı 1999 yılından bu yana ilk kez ülke genelinde erken kapanmış olacak.

Yerel basında yer alan haberlere göre, tartışmaların büyüdüğü mayıs ayının sonundan itibaren şirketin satışlarında da belirgin bir düşüş yaşandığı belirtiliyor.