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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde büyük bir siyasi skandal ortaya çıktı. Rum Yönetimi’ndeki Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, eski Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis hakkında bir rapor hazırladı. Raporda Anastasiadis’in görevini suistimal ettiği ve ülkeyi adeta ‘mafya devletine’ çevirdiği belirtildi. Kurum, dosyayı daha fazla değerlendirme yapılması için başsavcılığa sevk etti.

Reuters’in haberine göre raporda kampanya finansmanındaki usulsüzlükler, iş adamlarının siyasi partilere mali destek sağlamasına yönelik soruşturmaları etkileme girişimleri ve kendi çıkarlarını etkileyen konularda kurumsal müdahale iddiaları yer aldı.

Öte yandan Anastasiadis’in seçimden önce siyasi nüfuzunu kullanarak, aralarında varlıklı Rus iş adamlarının da bulunduğu, hukuk firmasının müvekkilleriyle bağlantılı vatandaşlık başvurularını ilerlettiği iddiaları da yer alıyor.

Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Kurumu yaptığı açıklamada "Bulgular cezai mahkumiyet anlamına gelmemektedir ve ilgili tüm bireyler masumiyet karinesinden yararlanma hakkına sahiptir" ifadeleri yer aldı. Soruşturmada yer alan iddialar 2 yıllık araştırma sonucu raporlaştırıldı.

HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin başında 2013-2023 yılları arasında bulunan Anastasiadis hakkında çıkan yolsuzluk iddialarını defalarca reddetti. Anastasiadis döneminde binlerce varlıklı yatırımcı, yatırım karşılığında vatandaşlık programı kapsamında Güney Kıbrıs pasaportu elde etti. Söz konusu program denetimlerdeki yetersizliklerin ortaya çıkması sonrası 2020 yılında durduruldu.

Araştırmacı gazeteci Makarios Drousiotis Anastasiadis’in görev süresi boyunca Kıbrıs'ta siyasi gücün, ticari çıkarların, avukatların ve devlet kurumlarının iç içe geçtiği, hesap verebilirliği ve hukukun üstünlüğünü zayıflatan bir sistemin geliştiği iddialarını "Mafya Devleti" kitabı ile ortaya atmıştı.

Anastasiadis ise geçen yıl yayımlanan "Yalaka" adlı kitabında bu iddialara karşı çıktı.