Gülşen’in yaptığı bu küçük ama anlamlı değişiklik, uzun süredir sadece kendi ismini kullandığı sosyal medya hesaplarında bir ilk olarak kayda geçti.

Bu güncelleme kısa sürede takipçilerin dikkatini çekti ve sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

GÜLŞEN KİMDİR?

Gülşen Bayraktar, 29 Mayıs 1976 tarihinde İstanbul'da doğdu. Şehremini Lisesi'ni tamamladı. Liseden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvara girse de aynı sırada barlarda da çalıştığı için eğitimini yarıda bıraktı.

1995’TE ALBÜM TEKLİFİ ALDI

1995'te sahne aldığı bir barda keşfedilerek albüm teklifi aldı ve Raks Müzik ile albüm anlaşması imzaladı. 1996'da ilk albümü Be Adam ile çıkış yaparak adından söz ettirse de birkaç yıl müzikal kariyerine ara verdi. 2004'te dördüncü albümü Of... Of... ile daha büyük bir çıkış yaptı ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazandı.

MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı oldu, bunu yılın en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etti. "Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi' An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas", "Bangır Bangır" ve "Bir İhtimal Biliyorum" şarkılarıyla Türkiye Resmî Listesi'nde haftalarca bir numarada kaldı.