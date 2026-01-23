Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümü ile ilgili soruşturma sürerken, bilirkişi ek raporu ortaya çıktı. Raporda, Güllü'nün pencereden düşüş şeklinin, Sultan Nur Ulu'nun ifadesiyle uyuşmadığı ifade edildi.

Sultan Nur Ulu, ünlü şarkıcının pencere önündeyken yüzü dışarı dönük halde, arkasından tutulup Tuğyan tarafından tek bir hamleyle aşağı itildiğini söylemişti.

ULU'NUN İFADESİ BİLİRKİŞİ RAPORUYLA ÇELİŞTİ

Emrullah Erdinç'in haberine göre, bilirkişi raporu bu ifadeyi yalanladı. Raporda, Güllü'nün pencere önünde ayakta ve yüzü odaya dönük haldeyken pencereyle temas ederek düştüğünün altı çizildi. Düşüş şeklinin ifadedeki anlatımla örtüşmediği vurgulandı.

Raporda şu ifadeler kullanıldı,

“Gül Tut’un olayın gerçekleştiği oda penceresinden yüzü bina dışına bakar şekilde düşmesi durumunda pencere pervazına sürtünmeye bağlı olarak bedeninin ön yüzünde sıyrık ekimoz kızarıklık bekleneceği,

Pencereden yüzü bina dışına bakar şekilde düşmesi durumunda Şekil 1’de gösterilen pozisyonlanmanın oluşmasının beklenmediği, düşülen pencere ile düşmenin sonlandığı zemin arasında herhangi bir ara çarpma noktası bulunmadığı, olay yeri fotoğraflarında karşı bina dış cephesinde de herhangi bir sürtünme izi tespit edilmediği, dolayısıyla pencereden yüzü dışarı bakacak şekilde düşmesi halinde sol gluteal bölgede ve sol bacak arkasında tespit edilen pencere pervazına sürtünme izleriyle uyumlu sıyrıkların açıklanamayacağı, Gül Tut’un bedenin üst ön yüzünde sürtünmeye bağlı sıyrık olmaması nedeniyle müteveffanın düşme sırasında pencereye yakın ve ayakta durduğu, Gül Tut’un düşme öncesi çıkan çarpma sesleri olay günü kamera kayıtlarının ham halinden duyulabilmektedir.”

NE OLMUŞTU?

Sultan Nur Ulu, Güllü’nün ölümüne ilişkin verdiği ifadede "Tuğyan arkadan, annesinin kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak, kendisini hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Tuğyan annesini o şekilde çektikten hemen sonra annesi düştü. Ben düşüş anını gördüm” sözlerini sarf etmişti.

Tuğyan Ülkem Gülter ise, annesi Güllü’yü "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.